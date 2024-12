Muchos no serían capaces de cambiar de trabajo en épocas de pandemia, pero hay quienes lo han hecho. Aún más, algunos ejecutivos sienten que la pandemia ha sido el factor que los llevó a buscar nuevos horizontes. Aunque la decisión haya sido la correcta, para algunos de ellos no ha llegado sin desafíos. Resulta desorientador que en el primer día del trabajo no tengan que ir a una oficina para conocer personalmente al resto del equipo sino prender el computador y entrar a una reunión. Los expertos señalan que esa sensación de estar perdido es común. Es posible que estas personas ni siquiera fueran escogidas en escenarios presenciales sino virtuales.

Eso hace que esa información no verbal que se intercambia en esos encuentros no exista, lo cual deja a muchos caminando en su nuevo cargo con los ojos vendados. Aquellos que comienzan en altas posiciones tienen un obstáculo más grande: liderar al equipo por videoconferencia, llamadas y mensajes de texto. Por fortuna, es posible superar estos obstáculos. Estas son algunas recomendaciones.

1- Pida una presentación y de ser posible un tour virtual por la oficina para conocer las instalaciones y no sentirse tan a oscuras en términos del espacio físico. En la reunión con todo el grupo preséntese y cuénteles a los demás sobre sus expectativas en el nuevo cargo.

2- Obtenga información. Los nuevos empleados van conociendo el tejemaneje de la oficina en las conversaciones informales en los corredores y descansos. Como esos espacios no existen ahora, pida a alguien de confianza dentro de la compañía que le asesore sobre los miembros de su equipo y sobre la cultura organizacional.

3- Programe reuniones uno a uno, así sea vía Zoom, con los diferentes miembros del equipo. Esto servirá para ir conociendo a cada uno y saber con quién cuenta a la hora de hacer su trabajo. Resuelva todas sus dudas y deje claro que estas reuniones son clave. Incluso podría programar encuentros virtuales fuera de horarios del trabajo para romper el hielo.

4- Aproveche la tecnología para comunicarse mejor. Muchos reportan que con el teletrabajo la gente se acerca más a sus jefes, ya que estas plataformas nivelan los estatus. La gente sentirá menos aprehensión de hablar por estos canales que si tiene que ir a la oficina del jefe.

5- No pierda los estribos porque todos están en una situación complicada. Por lo tanto, la empatía es una de las competencias que más se valoran hoy. No extrañe la vida antes de la pandemia. Tenga presente que esto es lo que es. Por eso sea creativo y, en lugar de ver problemas, busque soluciones.