Las 10 habilidades que te garantizan el éxito profesional

Lea también: Empresa ayudará a colombianos a conseguir empleo en Silicon Valley

Deseos de aprender

Es obvio que ninguno de nosotros lo sabe todo, pero la tecnología actual ha llevado a un constante cambio. Las ganas de aprender son un tesoro que las grandes empresas valoran. Mantén tu mente abierta y recuerda que todos los días se aprende algo nuevo.

Multitareas

El acelerado ritmo laboral de las empresas actuales necesita que una misma persona realice varias funciones en un mismo cargo. Además, se espera que muestre su capacidad frente al trabajo bajo presión y que haya buenos resultados. La presión siempre trae satisfacción, demuestra que ahí está tu fuerte y que siempre sales victorioso de ahí.

Honestidad

Un punto interesante. No importa que tanto te destaques en las habilidades anteriores; si incurres en alguna acción deshonesta, todo se vendrá abajo.

Hoy en día se cree que la habilidad blanda determina el 85% del éxito en una persona; en ese orden de ideas, no tienes excusas para poder conseguir todo lo que te propongas. Recuerda que tú puedes llegar a ese 100% que tanto necesita una organización, pero no es solo por la compañía, sino por los logros que puedes conseguir ahí y que tanto has anhelado. Si no pasas la brecha, nunca experimentarás lo que te estoy diciendo. ¡Ánimo!

*Kike Ramírez, experto en neuroventas, liderazgo y emprendimiento.