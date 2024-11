Los empresarios en Estados Unidos tendrían derecho a despedir a los empleados que rehúsen aplicarse la vacuna contra la covid-19, dijo el abogado laborista de Dallas Rogge Dunn, en entrevista con la cadena CNBC.

De acuerdo con el experto, según la ley, los empresarios tienen derecho a despedir a quienes no quieran vacunarse porque exigir la vacuna es una regla de salud y seguridad en el trabajo y el no aplicarla puede afectar a los demás trabajadores.

Sin embargo, el abogado aseguró que existen algunas excepciones en las cuales los empresarios no podrían despedir a quienes no se vacunen, como el caso de quienes pertenecen a los sindicatos en cuyo caso deberá existir un convenio previo con los representantes del mismo.

Igualmente, las leyes contra la discriminación también impedirían un despido como la Ley de Estadounidenses con Discapacidades porque los ciudadanos de este país que no quieran vacunarse podrían solicitar una excención dadas sus condiciones de salud.

Otra población que evitaría la inoculación sería aquella que tenga alguna restricción religiosa ‘sincera’ y que esté contemplada en la ley de derechos civiles de 1964.

Sin embargo, a pesar de las excepciones, para los empresarios será de vital importancia vacunar a sus empleados porque esto también ayudaría a la reactivación económica.

Por ejemplo, en el caso de los restaurantes, destacó el abogado, podrían decirles a sus clientes que pueden entrar con seguridad porque todos sus trabajadores ya están vacunados.

Los vacunados podrían evitar también los estrictos controles sanitarios que hay en lugares públicos y las empresas también podrían otorgar incentivos como compensaciones económicas, bonos en efectivo u otro tipo de beneficios.

Aunque el gobierno estadounidense anunció que en los próximos días se estaría aprobando la vacunación masiva contra la covid-19 de la farmaceútica Pfizer, un 27% de los habitantes de este país no está seguro de vacunarse y un 26% no lo hará bajo ninguna circunstancia, según una encuesta de The Associated Press.

Además, otra encuesta del Centro de Investigación Pew reveló que cuatro de cada 10 estadounidenses aseguraron que definitivamente no se vacunarán.

