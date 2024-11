“Me salvaron la vida”: mujer curada con plasma del coronavirus

Berenice Caicedo contó en entrevista en un canal de televisión que junto con su familia cumplió con la cuarentena estricta hasta que varios de sus integrantes tuvieron que salir para trabajar y superar la crisis económica que, a su vez, trajo la pandemia. Al parecer, en una de esas salidas fue que el coronavirus entró a su casa e infectó a varios de ellos como a su esposo, su suegra y a ella.

Comenzó a sentir cómo la enfermedad la deterioraba con el paso de los días. "Las fuerzas ya no me daban, estaba muy agitada, ahogada, y no me podía parar", mencionó.

Sin meditarlo mucho, su hijo llamó a la EPS que la atiende y la trasladaron de urgencia, por la gravedad de sus síntomas, a la Clínica de Occidente, que era la más cercana a su residencia. Ese es uno de los centros médicos donde avanza el estudio piloto del tratamiento de plasma.

Tras llegar al hospital, la internaron e hicieron todos los exámenes correspondientes, que arrojaron que tenía una neumonía avanzada. Berenice Caicedo manifiesta que Dios siempre la estuvo acompañando y permitió que la atendiera un doctor que le habló del plasma en medio de su delirio y le dio a conocer los beneficios y riesgos del tratamiento. "Me entregué a ellos porque prácticamente yo ya no sentía ninguna fuerza de nada", indicó.

El miedo de morir estuvo presente todos los días. La paciente agregó en la entrevista que durante toda su vida ha tenido las defensas muy bajas, además de haber sufrido cáncer de cuello uterino. Aunque escuchó las explicaciones del médico no sabía realmente a qué se enfrentaba, pero finalmente cedió.