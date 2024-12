Deforestación y asesinato de líderes, deudas ambientales del país en 2019

Varios líderes ambientales también se han unido a lo que se ha denominado el Comité Nacional del Paro , el cual le exige al gobierno soluciones y acciones ante el constante asesinato de líderes sociales y ambientales; un impulso real a la lucha contra la deforestación; la prohibición del fracking y el glifosato; la protección de los páramos y no otorgar una licencia minera en el emblemático páramo de Santurbán; el respeto a la participación ciudadana y a las consultas populares; la protección de la biodiversidad y la reforma de sus permisos de aprovechamiento, y la prohibición de los plásticos de un solo uso.

Aun así, los expertos consultados por Mongabay Latam consideran que el panorama es preocupante . “Yo la vi muy mal [la deforestación en el país], como la de todos los países amazónicos”, asegura Manuel Rodríguez, quien fue el primer ministro de Ambiente de Colombia. Para él, la meta del gobierno de permitir una deforestación entre 600 000 y un millón de hectáreas en los cuatro años de mandato le parece “absolutamente inaceptable, no tiene sentido. Esa no puede ser la meta de un gobierno, tiene que ser mucho más ambiciosa” y añade que “el gobierno hace una cantidad de malabares mostrando porcentajes de deforestación pero finalmente lo que a uno le interesa son las cifras absolutas”, dice.

Hasta el momento se han realizado dos mesas de negociación para el tema ambiental. La primera de ellas, el 28 de noviembre, fue bastante tensa pues mientras el presidente Duque señalaba que se trataba de un espacio de “conversación y diálogo” , varios de los líderes ambientales como Carlos Andrés Santiago, del Movimiento Nacional Ambiental y la Alianza Colombia Libre de Fracking, precisaban que lo que buscaban era un espacio de “negociación y acuerdos, no solo que el presidente escuche sino que tome acciones concretas encaminadas a dar solución a las peticiones”.

Carlos Castaño Uribe es el director de la Fundación Herencia Ambiental Caribe, fue director de Parques Nacionales Naturales de Colombia durante 11 años y la persona que en 1987 descubrió lo que hoy es el Parque Nacional Serranía de Chiribiquete, Patrimonio Ambiental y Cultural de la Humanidad. A Castaño los reportes del Ideam lo sorprenden, porque al analizar otro tipo de informaciones sigue viendo unos indicadores de incremento de la deforestación muy importantes. “Cuando sobrevuelo yo veo un proceso de transformación enorme, quisiera pensar que esos datos son los adecuados, pero la realidad que uno ve desde el aire es otra”, recalca.

En mayo, el gobierno nacional lanzó públicamente la campaña u operación Artemisa, una estrategia principalmente militar que busca frenar la deforestación en la Amazonía, empezando por parques como Chiribiquete, Macarena, Tinigua y Picachos. Hasta el momento es poco lo que se sabe sobre el éxito de este programa, salvo algunos anuncios que se hicieron sobre operativos en algunas de estas áreas protegidas, pero que causaron controversia pues los habitantes de estos sectores aseguran que se hicieron en contra de campesinos y no de los verdaderos deforestadores.

“No he visto informes públicos, quizás porque todavía es muy temprano, pero estas actividades de orden militar no pueden ser ajenas a un abanico de estrategias complementarias”, dice Castaño. Considera que es necesario brindar oportunidades a muchas personas que están en la selva y que ante su vulnerabilidad terminan accediendo a las pretensiones de los que quieren destruir los bosques. Por su parte, Manuel Rodríguez cree que se necesitan procesos de veeduría independientes que permitan hacerle seguimiento a temas como estos.

Lo incierto: el fracking, ¿sí o no?

Otro tema importante del 2019 fue el fracturamiento hidráulico, más conocido como fracking en Colombia. El 1 de agosto de 2018 se presentó en el Congreso un proyecto de ley que pretendía su prohibición. Carlos Andrés Santiago, líder de la Alianza Colombia Libre de Fracking, dijo en su momento que si el proyecto no llegaba a ser debatido entre el 16 de marzo y el 20 de junio de 2019 —cuando terminaba el periodo legislativo—, el proyecto se hundiría.

Exactamente eso fue lo que pasó. “El presidente de la Comisión Quinta, José David Name, siempre agendaba el proyecto en el sexto o séptimo lugar de la agenda, y nunca se debatía. Entonces se hundió el proyecto”, dice Santiago. Y es que Name se ha manifestado abiertamente a favor de esta técnica de explotación de hidrocarburos. “El fracking es una buena alternativa si se hace de manera correcta, controlada y responsable”, dice.