EN VIDEO: Colibrí chillón, el rey de los humedales bogotanos

Según la SDA, el colibrí chillón macho pesa entre 7,7 y 8,5 gramos, mientras que la hembra no supera los 7,5 gramos. “Tiene una longitud de hasta 13 centímetros y su pico se distingue por ser robusto, ligeramente curvo y medir alrededor de 25 milímetros”.

“ Este colibrí prefiere áreas con árboles y espacios abiertos como parques, jardines, cercas vivas, bordes de plantaciones de árboles y del bosque. Es agresivo y territorial, por lo cual es común verlos atacarse y perseguirse entre ellos. He visto a estos atacando chulos, gavilanes, sirirís, garzas y mirlas”, mencionó Daniel Bernal, uno de los colaboradores de la fundación.

Polluelos del colibrí chillón en el humedal El Tunjo. Foto: Fundación Humedales Bogotá.

“En caso de que algún ciudadano encuentre a algún animal silvestre como este colibrí, debe evitar su manipulación directa, no arrojarle objetos que pueda lastimarlo, no cogerlo para mantenerlo en cautiverio o en calidad de mascotas, y no suministrarle alimento de manera forzada”.

La entidad invita a todos los ciudadanos a seguir cuidando las especies silvestres y a reportar los casos de maltrato, comercialización o emergencia a la SDA. “Un equipo de profesionales del grupo de fauna silvestre está disponible para atender cualquier incidencia”.