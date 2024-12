La bióloga que quiere defender los bosques de Colombia a través de sus sonidos

La ecoacústica tiene el potencial de proporcionar evaluaciones rápidas de biodiversidad, evitando costosas salidas de campo. Foto: Felipe Villegas.





- ¿Cómo proyectar el futuro de la ecoacústica en el país?



Si bien no tenemos el flujo de recursos que pueden tener Estados Unidos y Europa, tenemos algo que ellos no poseen: megadiversidad. Esto nos impone una serie de preguntas que solo nosotros podemos responder.



Tenemos un país que ha tenido una historia de transformación muy interesante, al lograr contar con el 50 por ciento del territorio conservado. Es una oportunidad de exploración invaluable. Somos un país de montañas, es decir, contamos con una heterogeneidad inmensa y, por tanto, gran variedad de ecosistemas. Por todo esto podemos competir en términos de innovación en formulación de grandes preguntas.



- ¿A través de la ecoacústica es posible conocer el estado de conservación de los bosques? Cuéntenos la experiencia de trabajar en este tipo de investigaciones.



Así es. Es posible clasificar los bosques o coberturas vegetales de acuerdo con sus sonidos. Recientemente venimos trabajando en un estudio de paisajes sonoros intentando responder preguntas relacionadas con la degradación del bosque.



Como todos sabemos, a través de los satélites es posible detectar cuando un bosque desaparece, pero no nos dice necesariamente que pasa antes de que se pierda. Es decir, no da cuenta de los procesos de degradación.

Por ejemplo, es interesante ver el fenómeno de lo que llamamos bosques vacíos o silenciosos en donde se puede ver cobertura boscosa con una diversidad biológica muy empobrecida. Entonces, tenemos una historia de degradación que no está siendo registrada y que termina siendo determinante a la hora de poner en marcha estrategias de conservación.



Podemos anticipar la desaparición del bosque si detectamos en donde se está degradando; la ecoacústica puede contribuir con eso. Por ejemplo, ayuda a detectar los focos de deforestación, pues el sonido de una motosierra es característico y se puede llegar a diseñar un esquema de monitoreo para detectar rápidamente en dónde se están cortando los árboles.



- ¿Algún resultado que le haya parecido particularmente sorprendente?



Desde el Instituto Humboldt venimos estudiando fuertemente el bosque seco tropical, uno de los ecosistemas más amenazados. En varias ocasiones hemos hecho muestreo acústico en donde estudiamos la correspondencia entre lo que es un bosque degradado y uno con buena condición ecológica.

Pensábamos que llegaríamos a la obvia conclusión de que el paisaje sonoro de un bosque seco altamente degradado iba a estar en las mismas condiciones. Sin embargo, nos llevamos la sorpresa de que hay una gran diversidad aún en zonas degradadas. A veces damos por hecho que una zona degrada no tiene mayor diversidad biológica, pero debemos decir que guarda una cantidad de formas de vida y de información que no se está teniendo en cuenta.



Debemos estudiar con más profundidad el fenómeno de degradación. Sin lugar a dudas, subestimamos la capacidad de la naturaleza para recuperarse.



- A la hora de hacer monitoreo de la biodiversidad la ecoacústica tiene muchas ventajas, como el costo de implementación. ¿Se conoce qué sectores están haciendo un mayor uso de ella?



La empresa privada, que debe hacer compensaciones ambientales, está haciendo uso de la ecoacústica para hacer monitoreo de la biodiversidad en sus zonas de influencia. Sin lugar a duda se consolida como una alternativa para hacer caracterizaciones ambientales de manera integral y rápida. Además, es eficiente y a un costo relativamente bajo, si se compara con una gran expedición científica.



- ¿Cómo seguir impulsando la ecoacústica en el país?



Se hace necesario el trabajo colaborativo y multidisciplinario, independientemente de los grupos taxonómicos de interés. Esto permitirá construir un consenso en las metodologías, al mismo tiempo que se desarrollan o se prueban herramientas de procesamiento de audio de código abierto y se llenan vacíos sobre la precisión, la transferibilidad y las limitaciones de muchos métodos analíticos.

*Con información del Instituto Humboldt.