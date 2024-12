La contaminación del aire mató a medio millón de bebés en 2019

Las cifras son alarmantes. Un estudio publicado en Estados Unidos estima que la contaminación del aire mató a 476.000 recién nacidos en 2019, especialmente en India y en el África subsahariana.

La investigación resalta que el humo tóxico que emana de los combustibles usados para cocinar en los hogares fue el responsable del 75 por ciento de los casos.

De acuerdo con la investigación realizada por State of Global Air 2020, 116.000 bebés indios y 236.000 africanos subsaharianos fallecieron en el primer mes de su vida debido a la contaminación del aire. La organización basa sus resultados en los datos recopilados por las entidades estadounidenses Health Effects Institute y Institute for Health Metrics and Evaluation.

"Cada vez hay más pruebas que permiten vincular la exposición de las madres a la contaminación durante el embarazo con el riesgo creciente de que los bebés nazcan prematuramente o con un grave déficit de peso", señala el estudio.