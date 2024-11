¡Llegaron las tinguas azules a Bogotá!

Sin embargo, debido a la proliferación de la urbanización, representada en altos edificios y conjuntos residenciales, la tingua azul queda desorientada al no encontrar los cuerpos de agua. Muchas chocan contra las ventanas y caen rendidas en los sitios aledaños a estos ecosistemas estratégicos.

Los ciudadanos pueden seguir varios pasos para rescatar a las tinguas azules. Fuente: SDA.

“En caso de encontrarse con un animal silvestre, las personas deben evitar la manipulación directa, no arrojarle objetos que puedan lastimarlo, no mantenerlo en cautiverio o en calidad de mascota y no suministrarle alimento de manera forzada”, anotó Urrutia.

Los bogotanos pueden reportar a las tinguas azules llamando a los teléfonos 3174276828 o 3183651787, para que profesionales del grupo de fauna de la Secretaría de Ambiente acudan a su rescate. También pueden escribir al correo electrónico fauna@ambientebogota.gov.co.