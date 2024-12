Por ahora no se sabe a ciencia cierta cuál es la realidad del país en materia de deforestación. El Ministerio de Ambiente habla de una reducción cercana al 10% en 2018 y de algo más de 19%, en 2019; sin embargo, hay incertidumbre en torno a lo sucedido en 2020. La información oficial del primer trimestre del año pasado, dada a conocer por el Ideam, indica que se deforestaron cerca de 64.000 hectáreas de bosque en la región amazónica, siendo Meta, con 24.288 hectáreas, Guaviare, con 14.417, y Caquetá, con 25.064, los departamentos más críticos.

"El presidente comprometió a Colombia a bajar las emisiones de gases de efecto invernadero en 51% a 2030. Hasta ahora no ha habido en el pasado una política ambiental tan ambiciosa en el país y por eso los retos no son menores", dijo.

Si bien hay optimismo, el camino por recorrer no será fácil y el Ejecutivo debe definir de manera clara no solo las metas, sino las estrategias por utilizar para lograr su propósito. Así lo considera, Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente de Colombia y presidente del Foro Nacional Ambiental, para quien la agenda en torno a esta materia es muy clara.

La agenda también incluye metas más ambiciosas sobre la conversión de Colombia hacia energías no convencionales soportadas en alternativas de generación solar y eólica.

Lo cierto es que sin que se conozcan cifras oficiales de lo ocurrido a lo largo del año pasado, l a deforestación es el mayor reto y desafío que tiene el Gobierno. Camilo Prieto, director del Movimiento Ambientalista Colombiano, indica que la prioridad debe ser el control de la tala de bosques, pues esto no solo afecta los ecosistemas, sino que está alterando el balance de los gases de efecto invernadero, lo que va en contra de las metas de reducción de emisiones propuesta por el Ejecutivo.

La misma entidad informó que para los meses de abril, mayo y junio este flagelo se redujo considerablemente, sin dar datos exactos de hectáreas afectadas , mientras que en un comunicado, el Ministerio de Ambiente dijo que en ese mismo lapso, los focos de deforestación en el país habían pasado de 12 a tres y que no se habían registrado focos durante ese periodo en Meta, Guaviare y Caquetá.

El tema de la reforestación también será determinante. Para Elsa Matilde Escobar, ambientalista y exdirectora de la Fundación Natura, l a restauración ecológica es clave y, por ello, es muy importante que se trabaje en el logro del objetivo de sembrar los 180 millones de árboles que se propuso el Gobierno. "Aún no es claro si se logrará la meta en el año y medio que le queda", dice.

"Tengo la impresión que algunos sectores no son lo suficientemente conscientes de las implicaciones del compromiso adquirido por el Presidente. Sin duda, se debe aplaudir el compromido del Gobierno, pero no basta con eso, se requiere una detallada desagregación de las metas en los diferentes sectores, de los recursos económicos que se deben involucrar y de las estrategias", considera Rodríguez.

Pero no se trata solo de definir la agenda y determinar las estrategias para sacarla adelante. El Gobierno tiene que establecer el monto de los recursos que se requerirán para sacar adelante la iniciativa y definir de dónde saldrán . "Este es un tema que no se les puede dejar a los otros gobiernos, se debe prever cómo se va a hacer", asegura Manuel Rodríguez.

Colombia es el país más peligroso del mundo para quienes se decican a proteger los recursos naturales. Foto: Mauricio Ochoa Suárez

Según la ONG británica Global Witness, en 2019 fueron asesinados en el territorio nacional 64 defensores de la tierra y del medioambiente, de los 212 que perdieron la vida en el mundo. En 2018, de acuerdo con la misma organización, el país fue segundo en este deshonroso escalafón.

Le puede interesar: Aprueban Conpes para atacar la deforestación en Colombia

Elsa Matilde Escobar también considera que uno de los mayores retos desde el punto de vista de país es acabar con la corrupción, lograr una sociedad más equitativa, más resiliente y abrirle las puertas de la participación de las mujeres. "Es importante visibilizar el gran esfuerzo que hacen la mujeres rurales y también desde las organizaciones no gubernamentales y desde el Gobierno en la lucha por proteger la biodiversidad y contra el cambio climático".

En su opinión, si no se logra la equidad no se puede hablar de un desarrollo sostenible. "No puede haber un desarrollo sostenible si el país sigue siendo corrupto y uno de los más inequitativos del mundo, porque la sostenibilidad tiene que ver con el buen vivir", concluye.