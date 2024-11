UICN señala que la deforestación en la Amazonia colombiana es peor que en Brasil

"Durante las últimas décadas, el aumento de la ocupación en las tierras de la Amazonia tiene que ver con los bajos costos de la tierra y el aumento de la población. Hoy en día sale más barato hacer deforestación ilegal para producir que hacer todos los trámites legales . De alguna manera tenemos que mejorar las condiciones y la vigilancia a los ecosistemas para que no se siga ampliando la frontera agrícola", asegura.

Para el Ph. D. e investigador en geografía y consultor las promesas adelantadas no se cumplen a cabalidad. " Hay financiación para conservación, y eso es importante, pero los programas no han sido suficientemente fuertes. La comunidad internacional debe reconocer que los países de América Latina son los países con mayor biodiversidad en el mundo y son, a su vez, los que más esfuerzo han hecho para conservar sus ecosistemas", asegura.

Los pactos internacionales para proteger la Amazonia no han sido tan efectivos hasta ahora. Así lo considera Cláudio Maretti, vicepresidente de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), y expresidente del Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio), la institución nacional brasileña encargada de las áreas protegidas federales, en una entrevista con el Centro ODS para América Latina y el Caribe, de la Universidad de los Andes.



La deforestación es una de las principales amenazas de la Amazonia colombiana. Foto: Greenpeace.

Para el Centro ODS, la salud de la Amazonía, así como la de la humanidad, pasa por un momento delicado. Aseguran que este ecosistema ha perdido el 17 por ciento de sus bosques y si la deforestación continúa con el ritmo actual, WWF calcula que este porcentaje ascendería a 27 por ciento para 3030. En otras palabras, la humanidad perdería alrededor de 85,4 millones de hectáreas de bosques amazónicos.

- ¿Cuál es la situación actual de la Amazonía? ¿A qué presiones se enfrenta?

Hablemos un poco sobre la historia. La Amazonia es ese lugar que los conquistadores europeos no lograron dominar. ¿Por qué? Por las diferencias con los habitantes nativos, por las dificultades naturales, por los bosques, los ríos, el clima, los insectos y, por supuesto, por las enfermedades. Más o menos desde la mitad del siglo pasado, casi todos los países del norte de Suramérica —excepto las Guayanas que tienen la Amazonía en el 99% de su territorio— comenzaron a ocupar buena parte de la Amazonía.

En el caso de Brasil, todo comenzó con un mito de constitución de país que señalaba que el territorio era inagotable, infinito. Y esto tiene que ver con la idea de que es necesario intervenir la naturaleza y “limpiar la tierra” para poder volverla productiva. En el caso de otros países predominaron la minería y el petróleo y, en los casos de Perú, Brasil y Colombia, la explotación del caucho. A principios del siglo XX, los intentos de agricultura y la explotación de caucho no fueron tan exitosos. Fue a partir de la mitad del siglo pasado que empezamos, en el caso de Brasil, con la agricultura y en otros países con la extracción de petróleo, actividad que se fortaleció en la década del 70.

- ¿Por qué no se frenó?

En la década del 70 se empezó a decir que estas actividades traerían consecuencias negativas y el rol de las comunidades indígenas en estos procesos de denuncia fue muy importante. En los años ochenta, con las nuevas constituciones, les fueron otorgados nuevos derechos a las comunidades indígenas y afrodescendientes. Es entonces cuando comenzó un nuevo modelo de ocupación que tuvo en cuenta los impactos negativos de la intervención humana, como la deforestación por la ganadería y otras actividades. En el transcurso de los ochentas, los noventas y la década del 2000, fue aumentando el impacto de las comunidades remanentes de los caucheros y migraciones a la Amazonía para la explotación irregular.

En el caso de Brasil hubo un movimiento muy fuerte por reconocer los territorios tradicionales no indígenas y no afrodescendientes. Sin embargo, de manera paralela, varios países, entre ellos Colombia, fueron creando áreas protegidas y mejorando el monitoreo de la deforestación. En todo caso, en los últimos tiempos hemos visto extracción de petróleo en Colombia y Ecuador y mucha ocupación irregular en toda la Amazonía para minería de oro, la cual, en el caso de Colombia, ha generado afectaciones importantes en los ríos. Y se han agudizado, asimismo, las disputas por la tenencia de la tierra. Recientemente hemos alcanzado derechos importantes para las comunidades indígenas pero no hemos logrado construir una bioeconomía regional que evite la degradación de los ecosistemas.

- En los últimos años la Amazonía colombiana ha sido afectada por el acaparamiento de tierras. ¿Qué ha sucedido en Brasil con Bolsonaro como presidente?

Ha sido mucho peor. Como decía, en las últimas décadas se ha presentado un cambio de visión de la Amazonía que incluye al cambio climático, a la biodiversidad y a los derechos de las comunidades indígenas. Estábamos dejando atrás esa visión de colonizadores europeos que promovían el derecho a esclavizar a las comunidades indígenas. Con Bolsonaro el mensaje es: todas las actividades productivas, así algunas sean ilegales, son buenas. Es volver al discurso del siglo pasado. Lo que está haciendo el Ministerio de Ambiente de Brasil es regularizar la tenencia de la tierra, diciéndoles a los que la explotan: adelante, nosotros los apoyamos.