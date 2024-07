A cambiar vidas: la empresa que transforma la realidad de las mujeres en Cartagena

No muy lejos de allí, en el barrio Olaya Herrera, Juana María Ortega Contreras no oculta su condición de líder. En un sector de la ciudad estigmatizado por la pobreza y la violencia , esta mujer sobresale con un presente y un futuro construido a pulso, a punta de educación, esfuerzo y conciencia sobre lo que quiere y puede.

Ambas se han apoyado en Novaventa para cumplir sus metas. No solo han logrado alcanzar la autonomía económica, sino también el desarrollo de habilidades en finanzas , llevándolas a la reconstrucción de sí mismas, el empoderamiento de sus roles como mujeres, madres, esposas, y la capacidad de transmitir esa fortaleza a sus vecinas y amigas.

No se trata solo de lograr una venta por catálogo de algunas de las 200 marcas aliadas de Novaventa, sino de transformar las vidas de las Novaempresarias. “ Una mujer empoderada es aquella que, a pesar de la adversidad, de que te lleguen los problemas, sabe enfrentarlos ”, señaló Kira María Ríos Cordero, Novaempresaria desde hace más de tres años, y quien ha visto cómo crece su negocio, mejoran sus ingresos y se fortalece como persona.

Alianzas estratégicas

Juana, Kira, Yorleis y Diana tienen ahora una visión diferente de ellas mismas. Entendieron que el cielo es el límite, y que los diferentes tipos de violencias no pueden acabar sus sueños y propósitos. Ahora, desde un papel más activo como emprendedoras, les muestran a otras mujeres que ellas también pueden, que son constructoras y pueden potenciar su liderazgo.

“Uno a veces piensa que son talleres insignificantes, que son clases para aprender a vender, pero no, en muchos casos salvan vidas. Yo comencé a ponerle límites a las cosas que vivía, a cambiar, a no dejarme sobrepasar, y hoy puedo decir, gracias a Dios, que soy libre”, afirmó con fuerza Juana.

Las cuatro coinciden en que los ingresos económicos cambian la vida. No obstante, están seguras de que esa fortaleza que han desarrollado de la mano de Novaventa les permite ahora superar los obstáculos y, por qué no, ganarle la batalla a una sociedad que no siempre está a favor de la mujer.