Paz
Ampliar el relato sobre el conflicto armado en Colombia
Ecos por la Paz es una iniciativa que acompaña a policías y militares para que cuenten sus historias en la Jurisdicción Especial para la Paz. Un proyecto que busca sanar desde la verdad y romper el estigma.
Sanar las heridas del conflicto armado colombiano es una tarea que implica la construcción de un relato que involucre a todos los actores que participaron en él. Ese es el propósito de Ecos por la paz, una iniciativa que escucha y acompaña a víctimas que hacen parte de las Fuerzas Militares para que cuenten sus historias en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
“Hacemos el tratamiento psicológico y el acompañamiento judicial en todas las etapas de la JEP”, afirma Guiovanna Ortega, directora de la Corporación Milvíctimas, que lidera la iniciativa. “Hasta el momento más de 2.200 personas se han visto beneficiadas con este proyecto y el balance es muy positivo”, complementa.