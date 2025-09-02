Sanar las heridas del conflicto armado colombiano es una tarea que implica la construcción de un relato que involucre a todos los actores que participaron en él. Ese es el propósito de Ecos por la paz, una iniciativa que escucha y acompaña a víctimas que hacen parte de las Fuerzas Militares para que cuenten sus historias en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).