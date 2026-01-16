Bogotá suena en los Grammys

Que un álbum titulado Bogotá haya sido nominado a los premios Grammy no es solo un logro para Andrés Cepeda. Es, ante todo, una señal del momento cultural que atraviesa la capital y de la forma en la que Colombia empieza a proyectar su identidad desde narrativas más íntimas, sofisticadas y universales. La ciudad deja de ser únicamente un escenario y se convierte en un relato que dialoga con el mundo.

Para Santiago Trujillo, secretario de Cultura de Bogotá, la nominación representa mucho más que un reconocimiento musical. “Es un motivo de orgullo para Bogotá y una señal del momento cultural que vive la ciudad. Que un álbum que lleva su nombre sea nominado a los Grammy significa que nuestra identidad y sensibilidad artística están dialogando con el mundo desde un lugar de excelencia”, afirma.

El álbum, construido desde la canción de autor y lejos de fórmulas pasajeras, se alinea con una apuesta que Bogotá ha venido fortaleciendo en los últimos años: consolidarse como una capital creativa con voz propia en el escenario internacional.

Andrés Cepeda tiene ese don de contar historias reales, sencillas, pero cargadas de emoción, y eso se siente en cada canción Foto: Gerardo Gomez

Trujillo lo resume así: “Esta nominación demuestra que el talento local puede trascender fronteras cuando encuentra una voz auténtica. Habla de una ciudad que inspira procesos creativos y que se expresa a través de sus artistas”. Para la administración distrital, este tipo de reconocimientos refuerzan la idea de una ciudad viva, donde la creación cultural no solo ocurre, sino que logra competir de tú a tú con la escena global.

De Bogotá para el mundo

Desde la mirada artística e industrial, el productor musical Chris “C-Rod” Rodríguez coincide en que el valor del álbum está en su honestidad. “Lo que hace especial a Bogotá es que es un disco profundamente honesto. Andrés tiene ese don de contar historias reales, sencillas, pero cargadas de emoción, y eso se siente en cada canción”, explica.

Para C-Rod, el proyecto no responde a una moda, sino a una verdad creativa que se refleja tanto en las letras como en la producción. “Hay un cuidado enorme en los detalles: en los arreglos, en las letras, en la producción. Todo está pensado para servir a la canción”.

Ese nivel de cuidado y coherencia artística es, según el productor, uno de los factores que la Academia suele reconocer. “Cuando logras unir buenas historias con una producción de alto nivel y una identidad clara, el resultado trasciende fronteras”, asegura. En ese cruce entre lo local y lo universal es donde Bogotá encuentra su fuerza: una ciudad convertida en estado emocional, narrada desde la memoria, la nostalgia y la vida cotidiana.

El secretario destaca, además, que el proyecto demuestra cómo lo local puede volverse universal y cómo la cultura funciona como un espacio de encuentro colectivo. En esa misma línea se inscribe el videoclip del tema Bogotá, producido por la Secretaría de Cultura bajo la dirección de Juan Pablo Roa, que refuerza la idea de una ciudad vivida y compartida.

La nominación también se inscribe en un momento clave para la música colombiana en general. “Hoy Colombia es un referente creativo para toda Latinoamérica. Aquí se está produciendo música de nivel mundial, con artistas y productores que compiten con cualquier mercado grande”, afirma C-Rod. La fortaleza del país, asegura, está en su diversidad sonora: pop, urbano, folclor, salsa y canción de autor conviven y se transforman, dando lugar a una identidad sólida y respetada internacionalmente.

En ese contexto, reconocimientos como el de Bogotá ayudan a cambiar la conversación. “Un proyecto así demuestra que aquí también se hacen obras pensadas para perdurar. Ayuda a que el mundo vea a Colombia no solo como una fábrica de éxitos, sino como un país con una cultura musical sólida, con historia y con mucho futuro”, concluye el productor.

Como señaló recientemente Billboard Argentina, el álbum de Cepeda se ha destacado por su carácter introspectivo y por construir un retrato emocional de la ciudad que lo inspira. Una lectura que coincide con lo que hoy celebran Bogotá y Colombia: que su identidad cultural esté encontrando nuevas formas de resonar en los escenarios más exigentes del mundo.