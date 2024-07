Carros por puntos: así funciona el modelo de negocio que lidera Novaventa

Una clave del éxito para Dora Luz ha sido la asesoría que ha recibido por parte de la empresa. “Después de empezar el negocio recibí la llamada de una gerente de relaciones de Novaventa, una persona maravillosa. Ella me orientaba constantemente, me explicó todos los privilegios que podía tener y que si deseaba podía llegar a la categoría Diamante Plus. Con su asesoría empecé a cogerle el tiro al negocio y a entender cómo sacarle provecho al sistema de puntos. Por ejemplo, una de las cosas más importantes es que los puntos no se vencen, entonces empecé a acumularlos”.