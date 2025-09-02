Suscribirse

Conectar oportunidades laborales con el horizonte vital

Liderazgo con propósito es una iniciativa de Tractocar que busca alinear los objetivos personales de sus colaboradores con los de la empresa.

Redacción Semana
2 de septiembre de 2025, 8:22 p. m.
Tractocar logró reducir su rotación y aumentar productividad con un enfoque de liderazgo humano y consciente. | Foto: Semana

“El proyecto busca enfocar y profesionalizar el talento joven hacia un propósito corporativo, pero que también se vuelve un propósito individual de los colaboradores de Tractocar”. Así resume Angélica De la Peña, vicepresidente comercial de esta empresa de servicios logísticos, el objetivo de su principal iniciativa de impacto social.

En una industria con alta rotación de personal, el programa Liderazgo con propósito ha logrado reducir este indicador en un 28% y aumentar la productividad un 15%. Para lograr estos resultados ha sido clave mejorar los procesos de selección y entender que el ADN del servicio que presta la compañía se transmite a través de las personas.

