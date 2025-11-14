Construir patrimonio inmobiliario como un camino para el bienestar

GM y Asesorías está dirigido a personas con ingresos estables o un capital semilla inicial que les permita proyectar una inversión. Gina Murillo, su fundadora y CEO, explica que su trabajo consiste en orientar a quienes desean empezar a construir patrimonio con “poquito, mucho o algo de dinero”. Su enfoque se centra en ayudar a identificar el producto inmobiliario adecuado según variables como la edad, el proyecto de vida, la conformación familiar, el flujo de caja y la disponibilidad de capital.