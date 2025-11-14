Suscribirse

Construir patrimonio inmobiliario como un camino para el bienestar

Gina Murillo ha desarrollado un proyecto que busca acercar la creación de patrimonio a un público amplio. Su propósito es acompañar a las personas en la construcción de activos a través de la industria inmobiliaria, sin que sea necesario contar con grandes sumas de dinero para comenzar.

Redacción Semana
14 de noviembre de 2025, 3:40 p. m.
Gina Murillo, fundadora y CEO de GMY Asesorías | Foto: A.P.I.

GM y Asesorías está dirigido a personas con ingresos estables o un capital semilla inicial que les permita proyectar una inversión. Gina Murillo, su fundadora y CEO, explica que su trabajo consiste en orientar a quienes desean empezar a construir patrimonio con “poquito, mucho o algo de dinero”. Su enfoque se centra en ayudar a identificar el producto inmobiliario adecuado según variables como la edad, el proyecto de vida, la conformación familiar, el flujo de caja y la disponibilidad de capital.

Para Gina, cualquier persona que hace una inversión, sin importar su monto, ya es un inversionista. Por ello, su labor se dirige tanto a individuos que apenas inician su vida laboral como a quienes desean optimizar sus ingresos para obtener rentas o adquirir propiedades.

A través de este propósito empresarial, Murillo sabe que contribuye a acompañar la construcción de una salud financiera que impacta en el bienestar de las familias, a partir de decisiones conscientes, inteligentes e informadas.

Noticias relacionadas

finca raízInmobiliariasCírculo de Mujeres

Noticias Destacadas

