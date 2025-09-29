Suscribirse

Convocatoria para jóvenes con proyectos en inteligencia artificial, sostenibilidad y energías limpias: son más de 80 mil dólares en premios

Podrán participar estudiantes universitarios y grupos de investigación de Colombia, Perú y Guatemala. Estos son los requisitos.

Redacción Semana
25 de septiembre de 2025, 11:00 a. m.
EE.UU.
El Premio Fabio Chaparro 2025 abre su convocatoria y pondrá en juego una bolsa de premios para reconocer a estudiantes universitarios y grupos de investigación. | Foto: Getty Images

¿Tiene un proyecto de investigación o innovación en energía? El Premio Fabio Chaparro 2025 abre su convocatoria y pondrá en juego una bolsa de premios para reconocer a estudiantes universitarios y grupos de investigación que están aportando soluciones al futuro energético de Colombia, Perú y Guatemala.

Se trata de una iniciativa organizada por el Grupo Energía Bogotá (GEB) y operada por CIDET, que busca consolidar las relaciones entre la academia y la industria, acercando los proyectos de jóvenes investigadores a los grandes desafíos de la transición energética. La apuesta es clara: llevar las ideas universitarias a escenarios reales donde puedan convertirse en innovación aplicada.

El premio no es nuevo. Desde 2007 ha reunido más de 100 proyectos, vinculado a 24 universidades y entregado más de 80.000 dólares en estímulos económicos. En 2022 se relanzó con el nombre Premio Fabio Chaparro, en homenaje a un ingeniero del GEB que dedicó su vida a demostrar que la educación y la investigación son herramientas fundamentales para el desarrollo energético de Latinoamérica.

El legado de Chaparro inspira la convocatoria: promover la ciencia y el conocimiento como motores de transformación, y dar a los jóvenes un papel protagónico en los temas que definirán el futuro de la región.

¿Cómo participar en el Premio Fabio Chaparro 2025?

La convocatoria está abierta para dos categorías:

  • Investigación y desarrollo: dirigida a estudiantes de tecnología, pregrado, maestría y doctorado con trabajos de grado ya aprobados.
  • Innovación: enfocada en comunidades universitarias y semilleros de investigación que propongan soluciones creativas a los retos planteados.

Premios para cada nivel

Los incentivos económicos están diferenciados según la categoría y el nivel académico. Premiando el primer y segundo lugar por nivel académico para los trabajos de grado, y el mejor proyecto para cada reto.

Más allá del dinero, el verdadero valor del premio está en la visibilidad. Los ganadores tendrán difusión en las plataformas del GEB y podrán conectar directamente con empresas, líderes del sector y entidades que promueven la transición energética, ampliando las oportunidades de desarrollo y aplicación de sus ideas.

Fechas y premiación

La convocatoria se abrió el 25 de agosto de 2025 y permanecerá disponible hasta el mes de septiembre. La ceremonia de premiación se llevará a cabo en la primera semana de diciembre de 2025, en un evento que reunirá a estudiantes, investigadores, empresarios, académicos y autoridades del sector energético.

Será un escenario de networking y visibilidad donde los participantes no solo competirán por el reconocimiento, sino que podrán establecer relaciones con actores estratégicos que pueden impulsar sus proyectos.

“El Premio Fabio Chaparro es una oportunidad para que los jóvenes lleven sus ideas más allá de las aulas y las conviertan en soluciones reales para la transición energética. Queremos verlos participar y ser parte activa de este cambio”, señaló Eduin García Arbeláez, director de Consultoría y Capacitación de CIDET.

Para inscripciones e información adicional, entre aquí.

