Donaciones y educación en autocuidado: el impacto social de Haleon en Colombia

Además de su trabajo como líder del equipo legal de Haleon, Carolina Romero hace parte del comité de donaciones de esta empresa líder en productos de consumo en salud. “Nuestro compromiso es mejorar la salud diaria con humanidad, y dentro de nuestro compromiso el acceso a estos productos es clave”, afirma.

Por esa razón, recientemente realizaron una actividad que combinó la donación de medicamentos y productos de salud con actividades de formación en autocuidado, salud oral y manejo del dolor. Durante la jornada, más de 1.200 personas resultaron beneficiadas con el acceso a medicamentos de venta libre, y otras 300 fueron capacitadas con información sobre autocuidado, manejo del dolor y salud oral.