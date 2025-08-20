Suscribirse

Donaciones y educación en autocuidado: el impacto social de Haleon en Colombia

Como parte de su compromiso por mejorar la salud diaria de las personas, esta compañía realiza actividades que combinan el acceso a medicamentos de venta libre con las capacitaciones en temas como manejo del dolor y salud oral.

Redacción Semana
20 de agosto de 2025, 7:12 p. m.
Salud con propósito: así lleva Haleon donaciones y formación a miles de personas en Colombia | Foto: Semana

Además de su trabajo como líder del equipo legal de Haleon, Carolina Romero hace parte del comité de donaciones de esta empresa líder en productos de consumo en salud. “Nuestro compromiso es mejorar la salud diaria con humanidad, y dentro de nuestro compromiso el acceso a estos productos es clave”, afirma.

Por esa razón, recientemente realizaron una actividad que combinó la donación de medicamentos y productos de salud con actividades de formación en autocuidado, salud oral y manejo del dolor. Durante la jornada, más de 1.200 personas resultaron beneficiadas con el acceso a medicamentos de venta libre, y otras 300 fueron capacitadas con información sobre autocuidado, manejo del dolor y salud oral.

Debido a los buenos resultados alcanzados con estas iniciativas, Romero afirma que buscan que próximamente este modelo de impacto social se implemente en otros países como Perú y otros de Centroamérica y el Caribe.

