El Mundial Sub-20 Femenino pondrá a rodar las economías de Bogotá, Cali y Medellín. Estas son la cuentas

Las futuras estrellas del fútbol femenino ya están en Colombia para disputar la Copa Mundial de la FIFA Sub-20 en Bogotá, Medellín y Cali . El torneo, que se jugará entre el 31 de agosto y el 22 de septiembre, no solo será una oportunidad deportiva para el país, también representará nuevas posibilidades para el turismo y la economía.

Además de El Campín y el Atanasio, el Olímpico Pascual Guerrero de Cali (38.000 espectadores) y el estadio de Techo en Bogotá (10.000 espectadores) también albergarán varios encuentros de la fase de grupos, como España vs. Estados Unidos, Costa Rica vs. Países Bajos (Cali) o Austria vs. Nueva Zelanda (Techo).