Elecciones

Gremios respaldan la paz electoral. Así le apuestan desde la economía al respeto y a la confianza por las instituciones

Los empresarios de Colombia, en cabeza de sus dirigentes gremiales, hacen un llamado a fortalecer la democracia. Alineados con la propuesta de Paz Electoral de la Procuraduría General, destacan qué vienen haciendo para aportar a unas elecciones transparentes.

Redacción Semana
26 de febrero de 2026, 6:54 p. m.
Natalia Gutiérrez Jaramillo, presidenta de Acolgen y presidenta del Consejo Gremial Nacional; Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, y Guillermo Herrera, presidente de Camacol Nacional.
Natalia Gutiérrez Jaramillo, presidenta de Acolgen y presidenta del Consejo Gremial Nacional; Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, y Guillermo Herrera, presidente de Camacol Nacional. Foto: Semana

En línea con la invitación que lanza la Procuraduría General de la Nación a proteger el proceso electoral que está en marcha, algunos gremios del sector real han emprendido acciones para evidenciar la importancia de participar de manera libre, activa y democrática en las próximas elecciones

Camacol, por ejemplo, viene impulsando desde finales del año pasado el mensaje ‘Con mi voto construyo’, que hace una reflexión frente a la importancia de ejercer el derecho-deber a votar, de forma transparente y consciente por los efectos que se pueden generar en la vida de cada uno de los colombianos. Con esta estrategia, que ha sido divulgada en las 19 regionales que tiene el gremio constructor en el país, se busca conectar el voto con la vida cotidiana y defender elementos que son trascendentales para cualquier ciudadano como empleo, empresa, institucionalidad y progreso.

De acuerdo con Guillermo Herrera, presidente de Camacol Nacional, “lo que se defina en las próximas elecciones de Congreso y Presidencia tendrá efectos directos sobre el entorno de la inversión privada, la estabilidad normativa, la confianza y la capacidad del país para fortalecer el desarrollo desde diversas industrias”.

Por su parte, la presidenta ejecutiva de Corpohass, Katherine Mejía, destaca que la paz electoral también se construye cerrando brechas. “Un ciudadano con empleo formal —como los 81.000 que genera nuestro sector— es un ciudadano que participa, confía y cree en las instituciones. Desde Corpohass promovemos el diálogo respetuoso y la construcción colectiva como caminos para superar la polarización. Estamos convencidos de que la sana convivencia se fortalece cuando el desarrollo rural avanza bajo las reglas de la democracia y la estabilidad institucional”, aseguró Mejía.

Katheryn Mejía Vergel, directora ejecutiva de Corpohass.
Katheryn Mejía Vergel, directora ejecutiva de Corpohass. Foto: Corpohass.

Para Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, el eje central de los aportes a la paz electoral debe girar en torno al voto informado y consciente. “No se trata de orientar preferencias, sino de impulsar el pensamiento crítico y la toma de decisiones libres y responsables”, señaló.

Cabal se refiere también a la lucha contra la desinformación. Considera que en contextos electorales, la circulación de noticias falsas puede generar polarización y conflicto. “Las empresas, especialmente aquellas con impacto comunicativo o digital, pueden promover el acceso a información verificada y fomentar prácticas responsables en el uso de redes sociales. De esta manera, contribuyen a que las decisiones electorales se basen en hechos y no en rumores o manipulaciones”.

“No a la violencia, no al señalamiento, no a la estigmatización”: procurador Gregorio Eljach durante instalación de la jornada Paz Electoral

El gremio de los agricultores también está comprometido con el tema y propone soluciones concretas para problemas específicos que tiene la ruralidad colombiana. Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), se refiere al proyecto ‘43 Caminos para Cumplirle al Campo’, desde el cual tienen un llamado que se denomina “vota campo, cosecha futuro”.

Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, fue claro al señalar que no se puede beneficiar al agro por pequeños sectores y rechazó la actitud hostil del Gobierno con los gremios.
Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

El Grupo Astara también refleja el compromiso del sector automotor, donde la mayor contribución y aporte es seguir protegiendo la confianza inversionista. “Nuestra invitación es a trabajar por un país en democracia, en economía abierta, que nos permita desarrollar los negocios y responder a los intereses de todos estos actores”, aseguró Andrés Aguirre, Country Manager de la organización.

Los empresarios consideran que es fundamental rodear y respaldar a las entidades a cargo del proceso electoral, como la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, así como a las entidades técnicas que hacen posible el desarrollo transparente y eficiente de las elecciones. “Su labor garantiza reglas claras, equidad y confianza en los resultados; por ello, desde todos los sectores se debe promover el respeto institucional, la defensa de su autonomía y el reconocimiento de su papel en la democracia”, advirtió Cabal.

Todos coincidieron en que en el país no se improvisa. Las naciones que progresan no lo hacen por inercia ni por azar, sino porque toman decisiones conscientes sobre el rumbo que quieren seguir. Decisiones que se planean, se discuten y, sobre todo, se construyen.

La presidenta de Acolgen y presidenta del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez Jaramillo, puntualizó que la mejor forma de aportar es defendiendo algo muy simple pero fundamental: elecciones libres, transparentes, seguras, oportunas y conscientes. Esto implica respetar las reglas, promover el debate basado en argumentos y evidencia y, sobre todo, respetar los resultados.

