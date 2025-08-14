July Academy: por la independencia económica de las mujeres

“Lo sueñas, lo creas”. Esta es la base del sistema creado por la empresaria Juliana Rangel para ayudar a otras mujeres a lograr su libertad financiera. “Muchas profesionales son exitosas produciendo y gestionando dinero para sus empresas, pero no lo replican en su ámbito personal. Esto es negativo porque delegan la administración de los recursos a otras personas y esto les impide vivir plenamente y de acuerdo con sus deseos y posibilidades”, afirma.

Con estas razones en mente, Rangel fundó July Academy, un programa de mentoría para emprendedoras y ejecutivas que quieren alcanzar la independencia económica. Desde un enfoque que combina mentalidad, técnica y planeación; esta formación busca que las participantes tomen decisiones orientadas a asegurar sus futuros.