July Academy: por la independencia económica de las mujeres

A través de un enfoque que combina mentalidad, emocionalidad, espiritualidad y acción; mujeres de diferentes edades y trayectorias han transformado su relación con el dinero y comenzado su camino hacia la libertad financiera.

Redacción Semana
14 de agosto de 2025, 4:07 p. m.
July Academy ofrece un programa de mentoría para emprendedoras y ejecutivas que quieren alcanzar la independencia económica. | Foto: Semana

“Lo sueñas, lo creas”. Esta es la base del sistema creado por la empresaria Juliana Rangel para ayudar a otras mujeres a lograr su libertad financiera. “Muchas profesionales son exitosas produciendo y gestionando dinero para sus empresas, pero no lo replican en su ámbito personal. Esto es negativo porque delegan la administración de los recursos a otras personas y esto les impide vivir plenamente y de acuerdo con sus deseos y posibilidades”, afirma.

Con estas razones en mente, Rangel fundó July Academy, un programa de mentoría para emprendedoras y ejecutivas que quieren alcanzar la independencia económica. Desde un enfoque que combina mentalidad, técnica y planeación; esta formación busca que las participantes tomen decisiones orientadas a asegurar sus futuros.

El programa tiene una duración de cuatro meses y consiste en una mezcla entre sesiones en vivo, grabadas, individuales y grupales. Desde mujeres jóvenes que inician su fondo de libertad con 25 años, hasta otras que retoman el control de sus decisiones financieras luego de años de dependencia, este sistema demuestra que la riqueza también puede ser construida por mujeres, desde sus propios recursos, e información.

