La inspiradora historia del profesor de arte que se volvió emprendedor gracias a Novaventa

Su vocación hacia el arte no impide una clara visión del negocio, especialmente porque ha visto resultados muy positivos en su gestión como Novaempresario. “Gracias a Novaventa he podido estar en dos eventos muy grandes de la categoría Diamante Plus y esos son espacios en los que la empresa reconoce lo que hacemos. Son días que traen experiencias increíbles. Pero, además de eso, y de las ganancias en dinero, están las ganancias por puntos, y creo que eso ha sido lo que más me ha gustado del proyecto. Casi toda la casa la hemos sacado de ahí, remodélamos la cocina y el baño, conseguimos la nevera, celulares, electrodomésticos, ollas, regalos para navidad, etc. Este emprendimiento nos hace creer en la capacidad que tenemos como familia y gracias a eso tenemos nuestra base de clientes”.