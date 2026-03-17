La ruta del tamal: desde Bogotá hasta los Llanos Orientales, así se come este plato típico según la región

En Colombia, pocos platos logran lo que el tamal: condensar historia, territorio y memoria en un solo gesto culinario. Abrir uno, desatar la cabuya, desplegar la hoja y dejar salir el vapor, es también abrir una narrativa que no comenzó aquí. Su origen se remonta a las civilizaciones mesoamericanas, donde culturas como los mayas ya preparaban masas de maíz rellenas y envueltas para facilitar su transporte. Con la llegada de los españoles y el intercambio de ingredientes durante la Colonia, esa técnica viajó hacia el sur del continente y encontró en el territorio colombiano un nuevo lenguaje. Aquí, el tamal se transformó: incorporó carnes, legumbres, especias y variaciones regionales que hoy lo convierten en uno de los platos más representativos del país.

Estudios de consumo gastronómico en Colombia señalan que cerca del 60% de los tamales se comen en el desayuno, especialmente durante los fines de semana. Foto: Getty

Esa diversidad se hace evidente en Bogotá, donde el tamal santafereño se instaló como un ritual urbano que conserva su esencia tradicional. No es casual que su consumo esté ligado a las mañanas: estudios de consumo gastronómico en Colombia señalan que cerca del 60% de los tamales se comen en el desayuno, especialmente durante los fines de semana.

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En la capital del país, la receta mezcla masa de maíz con pollo, longaniza y costilla de cerdo, además de arvejas verdes y garbanzos, envueltos en hojas de plátano y amarrados con fique. Más allá de sus ingredientes, lo que permanece es el gesto colectivo de compartirlo, casi siempre acompañado de chocolate caliente.

Su preparación, que incluye masa de maíz mezclada con arroz, arveja amarilla, zanahoria y una base generosa de cebolla y tomate. Foto: Ipes

A medida que el recorrido desciende hacia el Tolima, el tamal adquiere una dimensión más robusta, tanto en tamaño como en simbolismo. El tolimense no solo es uno de los más reconocidos del país, sino también uno de los más estudiados dentro de la cocina tradicional colombiana. Su preparación, que incluye masa de maíz mezclada con arroz, arveja amarilla, zanahoria y una base generosa de cebolla y tomate, puede tardar entre cuatro y seis horas, dependiendo del método de cocción. A esto se suman carnes de cerdo, pollo y huevo, dando como resultado un plato que suele superar el kilo de peso.

En Támara, el tamal tamareño se construye desde la lógica de lo cotidiano, con ingredientes que responden al entorno inmediato: masa de maíz, carne de cerdo, arvejas, cebolla, chorizo y papa. Foto: Getty

Más hacia el oriente, en los Llanos, el ritmo cambia y la receta también. En Támara, el tamal tamareño se construye desde la lógica de lo cotidiano, con ingredientes que responden al entorno inmediato: masa de maíz, carne de cerdo, arvejas, cebolla, chorizo y papa. Aquí no hay una única receta, sino múltiples versiones familiares que dialogan entre sí.

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Esa variación constante es, de hecho, una de las características más importantes del tamal en Colombia. Según investigaciones sobre patrimonio alimentario, existen más de 100 tipos de tamales en el país, cada uno con ajustes locales que responden a clima, economía y tradición.

En Antioquia, su preparación está profundamente ligada a la Navidad. No es un plato que se improvise, requiere planificación, compra colectiva de ingredientes y jornadas largas de cocina. Foto: Getty

La ruta continúa hacia el noroccidente, donde el tamal se cruza con el calendario. En Antioquia, su preparación está profundamente ligada a la Navidad. No es un plato que se improvise, requiere planificación, compra colectiva de ingredientes y jornadas largas de cocina. La mezcla incluye masa de maíz, costillas de res, tocino, carne de cerdo, papas y arvejas, envueltos en hojas de plátano o de achira. En muchas familias, la elaboración puede involucrar a más de diez personas, convirtiéndose en una práctica comunitaria que refuerza la transmisión de saberes entre generaciones.

El tamal de piangua, propio de las zonas costeras, se prepara con una masa de plátano mezclada con leche de coco, que envuelve este molusco recolectado en los manglares. Foto: Getty

Pero si hay un punto donde el tamal demuestra su capacidad de transformación es en el Pacífico colombiano. Aquí el maíz deja de ser protagonista. El tamal de piangua, propio de las zonas costeras, se prepara con una masa de plátano mezclada con leche de coco, que envuelve este molusco recolectado en los manglares.

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La piangua es un recurso clave para comunidades afrodescendientes, y su uso en la cocina está directamente relacionado con prácticas ancestrales de recolección. El resultado es un tamal de sabor intenso, profundamente ligado al ecosistema que lo produce.

El tamal santandereano, de forma rectangular, incorpora ingredientes que rompen con la idea tradicional: garbanzos, uvas pasas y alcaparras o aceitunas se suman a la masa de maíz, junto con carne de cerdo y pollo. Foto: Wikimedia

Finalmente, hacia el nororiente, en Santander, la receta vuelve a cambiar. El tamal santandereano, de forma rectangular, incorpora ingredientes que rompen con la idea tradicional: garbanzos, uvas pasas y alcaparras o aceitunas se suman a la masa de maíz, junto con carne de cerdo y pollo. Esta mezcla, que puede parecer inusual, refleja la influencia de distintas tradiciones culinarias que han pasado por la región, desde la herencia española hasta adaptaciones locales.En conjunto, estas versiones no solo hablan de un plato, sino de un sistema cultural. El tamal en Colombia es, al mismo tiempo, herencia indígena, adaptación colonial y práctica contemporánea. Su permanencia no es casual. De acuerdo con cifras del sector gastronómico, sigue siendo uno de los alimentos tradicionales más consumidos en celebraciones y reuniones familiares, con presencia constante en plazas de mercado, restaurantes y hogares.En este plato Colombia encuentra una de sus expresiones más auténticas: un plato que, sin dejar de ser el mismo, cambia en cada región y sigue contando, silenciosamente, de dónde venimos.