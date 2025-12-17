Salud

Médicos 24 horas: Cundinamarca revoluciona la atención en salud

Más de 195 médicos provenientes de diferentes regiones del país y del exterior brindan atención permanente en 64 municipios. La inversión supera los $35.000 millones y convierte al departamento en el primero en garantizar cobertura médica intramural en todo su territorio.

Redacción Semana
17 de diciembre de 2025, 1:58 p. m.
El éxito operativo del programa ha sido posible gracias a la contratación de 195 médicos provenientes de Bogotá, 19 departamentos y cuatro países Foto: Gobernación de Cundinamarca - API.

En julio de 2024 comenzó a ejecutarse un programa que hoy redefine la salud pública en las zonas rurales de Cundinamarca: “Médico en tu territorio”. La iniciativa surgió tras años de quejas ciudadanas y reportes institucionales que evidenciaban un panorama crítico. En muchos municipios, la atención médica estaba disponible solo en horario diurno; en otros, las consultas debían ser remitidas a centros urbanos, lo que implicaba horas de desplazamiento para gestantes, niños y adultos mayores.

Con una inversión superior a $35.000 millones, proyectada hasta diciembre de 2025, la administración departamental se propuso cerrar esa brecha y garantizar atención efectiva, oportuna y permanente. Casi año y medio después, el cambio es evidente. “Hoy existen 49 convenios con Empresas Sociales del Estado que permiten la operación de médicos 24 horas en 64 municipios y 71 sedes, que se traduce en una cobertura que beneficia a más de 1,2 millones de habitantes”, detalló el gobernador, Jorge Emilio Rey.

Entre julio de 2024 y julio de 2025 se registraron 360.053 consultas de medicina general, un aumento del 63 % frente al periodo anterior. La atención nocturna, uno de los componentes más sensibles para las comunidades, también muestra avances significativos. Desde julio de 2024 hasta septiembre de 2025 se realizaron 35.960 consultas entre las seis de la tarde y las seis de la mañana, con 11.846 traslados efectivos a servicios de urgencias cuando la condición del paciente así lo ameritó.

Otro de los pilares del programa es la atención especializada, un servicio prácticamente inexistente antes de 2024. En municipios donde jamás había llegado un ginecólogo, un pediatra o un médico internista, hoy estas consultas son regulares. Con corte a septiembre de 2025, se realizaron más de 32.000 atenciones especializadas: 12.240 de medicina interna, 11.320 de pediatría y 8.602 de ginecología. Para miles de familias estas citas evitaron desplazamientos que pueden tardar horas.

Incentivos profesionales

El éxito operativo del programa ha sido posible gracias a la contratación de 195 médicos provenientes de Bogotá, 19 departamentos y cuatro países. Para atraer y retener este talento, la administración creó un paquete de beneficios que incluye financiación de hasta el 50 % para estudios de especialización, maestrías y doctorados, en alianza con más de 16 universidades; acceso gratuito a cursos académicos; programas de actividad física; suscripción a beneficios comerciales; acompañamiento en salud mental; y herramientas de inteligencia artificial como MaternIA, que apoya la orientación clínica para las madres.

El gobernador Rey destacó que, precisamente, la clave del éxito de la estrategia ha sido ofrecer condiciones dignas para que los médicos quieran permanecer en zonas rurales. “No basta con pedirles que lleguen, hay que respaldarlos con formación, bienestar y estabilidad. Es la única forma de garantizar continuidad y calidad”, aseguró.

En los últimos meses el programa consolidó su presencia en Tobia, un centro poblado de Nimaima y en otras poblaciones como Chipaque, Gutiérrez, Nilo, Nariño y Guataquí. En la actualidad, prepara su expansión a Viotá y al centro poblado Colorados del municipio de Puerto Salgar. “La meta es que ninguna comunidad quede sin atención permanente”, puntualizó el gobernador.

Más que una política sectorial, “Médico en tu territorio” se consolidó como una apuesta transformadora para el departamento. La combinación de atención continua, especialidades móviles y fortalecimiento profesional creó un modelo que podría replicarse en otras regiones del país. “Más del 60% de los municipios de Colombia no tienen un médico 24 horas que garanticen un servicio de calidad permanente. Hoy, con este programa, Cundinamarca es el primer departamento que brinda atención médica intramural en todo su territorio”, concluyó Rey.

