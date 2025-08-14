Mompreneurs Colombia: emprender en comunidad transforma vidas

¿Puede el acompañamiento ser la diferencia entre emprender y crecer o renunciar a los sueños? Con más de 15.000 mujeres afiliadas y 10.000 formadas gratuitamente, Mompreneurs ha demostrado que emprender en comunidad es más fácil y poderoso.

Carolina Benítez es una de las líderes detrás de la plataforma de emprendimiento femenino más importante de América Latina. Luego de una exitosa gestión como gerente de la empresa familiar, esta microbióloga bogotana decidió dedicarse a apoyar a las mujeres que quieren ser madres sin sacrificar sus ambiciones profesionales.