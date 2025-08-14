Emprendimiento
Mompreneurs Colombia: emprender en comunidad transforma vidas
Carolina Benítez comparte cómo ha acompañado a miles de mujeres en su camino empresarial a través de un ecosistema donde formarse, conectar y crecer juntas es posible.
¿Puede el acompañamiento ser la diferencia entre emprender y crecer o renunciar a los sueños? Con más de 15.000 mujeres afiliadas y 10.000 formadas gratuitamente, Mompreneurs ha demostrado que emprender en comunidad es más fácil y poderoso.
Carolina Benítez es una de las líderes detrás de la plataforma de emprendimiento femenino más importante de América Latina. Luego de una exitosa gestión como gerente de la empresa familiar, esta microbióloga bogotana decidió dedicarse a apoyar a las mujeres que quieren ser madres sin sacrificar sus ambiciones profesionales.
“Desde lo más profundo de nuestro diseño, las mujeres llevamos habilidades que no solo nos permiten emprender, sino hacerlo con propósito, resiliencia y visión de largo plazo”, afirma Benítez. A través de actividades como el Mompreneurs Fest, realizado recientemente en Bogotá, esta iniciativa promueve la sororidad, el networking estratégico y el crecimiento personal y profesional.