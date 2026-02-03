No caiga en la trampa. Alerta por mensajes falsos sobre los jurados de votación

Una ola de mensajes de texto, correos electrónicos y enlaces enviados por aplicaciones de mensajería instantánea encendieron las alarmas, pues de manera engañosa se informa que la persona fue seleccionada como jurado de votación.

Estos mensajes suelen utilizar un lenguaje institucional, logos y referencias a la Registraduría para generar confianza. En algunos casos, incluyen enlaces para “consultar la designación”, “verificar la información” o “evitar inconvenientes”, apelando al miedo y la urgencia para inducir al error.

Víctimas del phishing

Según la Registraduría, se trata de una estafa digital diseñada para robar información personal. Al hacer clic en los enlaces, las víctimas pueden ser redirigidas a páginas falsas que simulan portales oficiales y en las que se solicita el número de cédula, datos de contacto y otra información sensible.

Este tipo de engaño, conocido como phishing, se ha intensificado en medio del calendario electoral, aprovechando el interés y la preocupación de los ciudadanos frente al proceso de votación.

La entidad reiteró que no envía notificaciones de jurados por enlaces genéricos ni mensajes masivos sin identificación clara del ciudadano. Por eso, cualquier comunicación que llegue por fuera de los canales institucionales debe considerarse sospechosa y no abrirse ni reenviarse.

La recomendación es clara: no hacer clic en enlaces, no descargar archivos y no suministrar información personal ante este tipo de mensajes.

¿Cómo saber si el mensaje es real o no?

Rafael Vargas Gómez, director de Gestión Electoral de la Registraduría, fue enfático en que los ciudadanos no deben dejarse engañar por mensajes genéricos o enlaces sospechosos. Según explicó, las notificaciones legítimas sobre jurados de votación contienen siempre el nombre completo del ciudadano, su número de cédula y un enlace oficial de la entidad, mientras que los mensajes fraudulentos suelen llegar con links acortados o sin información precisa. “Cualquier comunicación que no cumpla con esas características no es enviada por la Registraduría y hace parte de intentos de phishing para robar datos personales”, advirtió el funcionario.

La Registraduría recordó que la designación de jurados de votación también puede verificarse a través de la aplicación oficial aVotar, desarrollada por la entidad para facilitar el acceso a información electoral confiable.

La app está disponible de forma gratuita para dispositivos móviles y puede descargarse en Google Play y en la App Store buscando directamente “aVotar Registraduría”. Cualquier enlace que invite a descargar aplicaciones por fuera de estas tiendas oficiales debe considerarse sospechoso.

La entidad hizo un llamado a los ciudadanos para que verifiquen siempre la información en los canales oficiales y reporten cualquier intento de fraude.