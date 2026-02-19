Partidos y movimientos tienen plazo hasta el 1 de marzo para postular testigos electorales. CNE hace llamado a no dejar el trámite a último momento

A las 11:59 p.m. del próximo 1 de marzo vence el plazo para que los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos postulen ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) a sus testigos electorales para las votaciones del 8 de marzo. El trámite debe realizarse a través de la Plataforma Única de Postulación y Acreditación de Actores Electorales, habilitada por la entidad para garantizar un proceso “seguro, sencillo y ágil”.

José Antonio Parra, director de Inspección y Vigilancia Electoral del CNE, lanzó un llamado urgente: actualmente solo hay 5.000 testigos postulados por tres organizaciones políticas en tres departamentos. La meta es cubrir más de 125.000 mesas en todo el territorio nacional.

“Tenemos 15 días para que cierre la plataforma, se produzcan las acreditaciones, se expidan las resoluciones y credenciales y, sobre todo, se adelante la capacitación”, advirtió Parra, quien atribuyó la baja cifra a una práctica recurrente: dejar la inscripción para el último momento. Aun así, aseguró que la herramienta tecnológica ha sido sometida a pruebas de estrés y está en capacidad de soportar un registro masivo incluso el último día.

El presidente del CNE, el magistrado Cristian Quiroz, recordó que la labor de los testigos es clave para garantizar la transparencia y el respeto por la voluntad popular, siempre dentro del marco de la ley.

Al finalizar el proceso, cada testigo recibirá una credencial digital con código QR, indispensable para ingresar al puesto de votación. El trámite también aplica para las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), que elegirán sus representantes a la Cámara.