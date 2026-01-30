Elecciones 2026

Ponedera vuelve a las urnas: todo listo para la elección del nuevo alcalde del municipio este domingo

La Registraduría Nacional instalará cinco puestos de votación para garantizar que 21.118 ciudadanos del municipio puedan participar en la jornada.

Redacción Semana
30 de enero de 2026, 5:26 p. m.
Este domingo en Pondera, Atlántico, los ciudadanos elegirán nuevo alcalde.
Este domingo en Pondera, Atlántico, los ciudadanos elegirán nuevo alcalde.

Este domingo 1 de febrero, en Ponedera, Atlántico, se abrirán 56 mesas de votación para elegir al nuevo alcalde o alcaldesa que regirá los destinos del municipio durante los próximos 2 años y 11 meses.

La elección se llevará a cabo en cinco puestos de votación, instalados tanto en la cabecera municipal como en las zonas rurales del municipio. Uno de ellos, ubicado en la zona urbana, contará con identificación biométrica.

Para esta jornada, que hace parte de las más de cinco elecciones atípicas que ha realizado la Registraduría en el último año, fueron capacitados 260 jurados de votación. El delegado para asuntos electorales de la Registraduría, Jaime Hernando Suárez, aseguró que “todo está listo, con funcionarios de la Registraduría Nacional que están llegando incluso de otras regiones del país, diferentes al Atlántico, para garantizar una elección tranquila y con todas las medidas de transparencia”.

La jornada fue programada por la Registraduría en tiempo récord, después de que a finales de 2025 tanto la Gobernación del Atlántico como el Consejo de Estado declararan la nulidad de la elección de Aristarco Romeo, por doble militancia. El exmandatario se presentó a las elecciones de 2023 con el aval del partido Alianza Verde, pero apoyó públicamente a un aspirante al Concejo de Ponedera por el Nuevo Liberalismo.

