Por su parte, Raúl Andrés Pushaina Epieyú, wayúu y guía turístico del Santuario de Flora y Fauna Los Flamencos, explica que los niveles de contaminación que se pueden observar en esta reserva se deben principalmente al mal manejo del saneamiento básico; la falta de herramientas apropiadas como rastrillos, bolsas plásticas, guantes, machetes y buenos zapatos; y sobre todo, la falta de conciencia ciudadana . “Los camiones de la basura no se llevan los residuos que se retiran de las aguas de la laguna ni del mar porque dicen que dan mal olor y los daña por la sal, por lo que la comunidad ha perdido interés en recogerlos”, afirma.

Como parte de sus responsabilidades como guía turístico, Pushaina Epieyúse se encarga de explicarles a la comunidad y a los visitantes que no se puede dejar basura de ningún tipo, “ni siquiera cáscaras de frutas, pero no hacen caso y cada vez hay más contaminación; al terminar los tours, recojo lo que más puedo y lo deposito en las canecas”. Sin embargo, en ocasiones hasta ellos advierten sobre la cantidad de bolsas plásticas enredadas en las ramas de los árboles, “están pariendo bolsas, nos dicen, pero nosotros no tenemos las herramientas para poder bajarlas y clasificarlas”, agrega.