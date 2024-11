Pragmatismo en las finanzas territoriales: ¿cómo fortalecer los recursos de las entidades en las regiones?

En primer lugar, cabe resaltar que los recursos transferidos del SGP pasaron de representar un 43 por ciento de los ICN en 2003 a un 23 por ciento aproximadamente en 2024. Pero ¿qué pasó mientras tanto con las responsabilidades que las entidades territoriales departamentales y municipales tienen en sectores como salud, educación y agua potable y saneamiento básico (que son las destinaciones del SGP), u otros sectores donde también tienen responsabilidades como deporte y recreación, infraestructura y transporte, medio ambiente, vivienda o prevención y atención de desastres? ¿Disminuyeron? La respuesta es no, no disminuyeron. Por el contrario, la sociedad colombiana en todos los sectores y niveles de gobierno cada vez exige más a las autoridades locales en términos de asistencia y prestación de servicios.

Y a los detractores de la medición de las transferencias del SGP como proporción de los ICN, les pregunto: ¿acaso las metas de nivel de deuda o déficit del Gobierno Nacional Central (GNC) se miden en pesos constantes y no como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) o como proporción de algún agregado macroeconómico? ¿Pretenden que a nivel territorial el análisis se realice en pesos constantes de un determinado año y no como proporción de alguna variable macro, llámese PIB o ICN? ¿Por qué pretenden ese tratamiento diferencial? Los invito a que en el debate público no nos valgamos de artilugios numéricos o estadísticos. Seamos imparciales y conscientes que las obligaciones y responsabilidades que tenemos a nivel territorial no son flexibles.