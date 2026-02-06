Elecciones 2026

Registraduría, a prueba: inician los simulacros para las elecciones del 8 de marzo

A un mes de las elecciones de Congreso y de las consultas interpartidistas de precandidatos a la presidencia, la organización electoral dio a conocer el cronograma de las pruebas en las que se evaluará el funcionamiento del software, hardware, comunicaciones, informática, logística y el recurso humano que acompañará la jornada.

Redacción Semana
6 de febrero de 2026, 11:14 p. m.
La Registraduría pondrá a prueba sus sistemas para garantizar unas elecciones sin contratiempos.
La Registraduría pondrá a prueba sus sistemas para garantizar unas elecciones sin contratiempos. Foto: Registraduría - API

Como parte de los preparativos para las elecciones del próximo 8 de marzo, la Registraduría Nacional informó que entre el 7 y el 26 de febrero se realizarán simulacros de preconteo, escrutinio de votos y digitalización de los formularios E-14, procesos clave para la entrega de resultados y, en consecuencia, para conocer cómo será la composición del nuevo Congreso de la República.

El proceso contará con presencia de organismo de control como la Procuraduría y la Contraloría, auditores externos, auditores de sistemas de los partidos y movimientos políticos, pero también con el monitoreo de organizaciones de observación electoral que acompañarán todo el proceso, como la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea.

El Registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró que estas pruebas son clave para llegar al dia de las elecciones con un sistema que genere confianza: “En estos simulacros se pone a prueba tanto el recurso tecnológico como humano que participará en las elecciones de Congreso, para asegurar la transparencia y agilidad en la entrega de los resultados”, señaló el jefe de la organización electoral.

El primer simulacro de preconteo de los votos se realizará mañana 7 de febrero y el segundo el 21 del mismo mes, mientras que la prueba de escrutinio será del 23 al 25 de febrero. El simulacro de digitalización de los formularios E14, en los que los jurados de votación escriben a mano los resultados, se hará el 26 de febrero.

Para estas fechas están previstas pruebas técnicas que permitan evaluar la funcionalidad, controles, seguridad, confiabilidad y productividad de las soluciones informáticas y logísticas dispuestas para los comicios de este 2026.

