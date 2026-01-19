Regiones

Sin contratiempos, Girón eligió alcalde: Campo Elías Ramírez vuelve al poder tras elecciones atípicas

La jornada electoral tuvo una participación moderada y se desarrolló sin incidentes. El nuevo alcalde fue electo con el 58,31 % de la votación.

Redacción Semana
19 de enero de 2026, 5:08 p. m.
El municipio de Girón, en Santander, eligió alcalde en una jornada marcada por la tranquilidad y el orden. Las elecciones atípicas, convocadas tras la anulación del proceso electoral anterior, se desarrollaron sin incidentes de orden público y con normalidad en los puestos de votación del municipio. Según las autoridades, no se presentaron alteraciones que afectaran el derecho al voto y la presencia de la fuerza pública garantizó un ambiente seguro durante toda la jornada.

Con el ciento por ciento de las mesas escrutadas, Campo Elías Ramírez Padilla, quien había sido destituido en septiembre del año pasado por el Consejo de Estado por doble militancia, es el nuevo alcalde. Fue elegido con 21.366 votos, equivalentes al 58,31 % del total de sufragios. La diferencia frente a sus rivales fue amplia y le permitió consolidar una victoria clara.

En total, cerca de 37.000 ciudadanos participaron en las votaciones, de un censo electoral que supera las 131.000 personas habilitadas, lo que refleja una participación moderada, habitual en este tipo de elecciones atípicas.

Un proceso sin sobresaltos

De acuerdo con los reportes oficiales, la jornada electoral transcurrió sin disturbios, enfrentamientos ni denuncias graves. Los organismos de control y las autoridades locales destacaron el buen comportamiento de los votantes y la organización del proceso, lo que permitió que las elecciones se llevaran a cabo de manera ágil y transparente.

¿Quién es el alcalde electo?

Campo Elías Ramírez tiene 35 años y es odontólogo, con estudios en dirección para la gestión pública y formación en gerencia de proyectos. A lo largo de su carrera ha trabajado en el sector público y ha estado vinculado a diferentes administraciones municipales del área metropolitana de Bucaramanga.

Durante la campaña, Ramírez basó su propuesta en la continuidad de los proyectos, el fortalecimiento de los programas sociales y la necesidad de darle estabilidad administrativa al municipio.

Así fue el resultado de sus rivales

En el segundo lugar se ubicó William Mantilla, candidato del Partido Conservador, quien obtuvo 11.686 votos. Más atrás quedó Diego Armando Moreno, de Colombia Humana, con 1.256 votos. Los demás aspirantes no lograron superar el 3 % de la votación.

Con estos resultados, Girón inicia una nueva etapa política. El principal reto del alcalde electo será responder a las expectativas ciudadanas, avanzar en obras pendientes y recuperar la confianza institucional tras un proceso electoral atípico que, esta vez, se desarrolló sin contratiempos.

