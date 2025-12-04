Tecnología, talento humano y reacción 24/7: así opera Avizor seguridad en las zonas más complejas del país

Avizor Seguridad lleva más de 28 años protegiendo a empresas, personas y comunidades en todo el país. La compañía opera en los 32 departamentos de Colombia, con un sistema que combina talento humano especializado y tecnología preventiva. Su misión: generar acciones de prevención, vigilancia inteligente y acompañamiento constante a sus usuarios.

Esta visión se traduce en protocolos diferenciados para sectores empresariales, residenciales, industriales, comerciales y gubernamentales, con enfoque propio y una metodología hecha a la medida de sus necesidades.

Para Sulma Rico Morales, gerente general de Avizor, el enfoque diferencial ha sido, entre otros factores, uno de los más importantes de su éxito empresarial.

“Implementamos protocolos diferenciados para cada entorno: empresarial, residencial, industrial, comercial y gubernamental. En lo tecnológico, centralizamos alarmas, CCTV, drones, botón de pánico móvil y control de acceso en nuestros Centros de Monitoreo, que operan las 24 horas los 7 días de la semana con tiempos de reacción eficientes”, afirmó Rico.

Avizor ha adaptado su tecnología y capacitado a su personal humano para trabajar en zonas de difícil acceso o con condiciones más complejas de seguridad. | Foto: Avizor - API @SantiagoMolinaFotografia

La infraestructura tecnológica le ha permitido a Avizor actuar bajo tiempos de reacción más eficientes y ofrecer información útil para la toma de decisiones en situaciones de riesgo. La centralización de datos, la observación permanente y la verificación de alertas también buscan fortalecer la anticipación y mejorar la coordinación entre equipos en campo y supervisores.

La empresa, además, busca sostener un modelo de seguridad moderna que combine presencia humana, tecnología avanzada y supervisión permanente, pues la integración de estos tres elementos permite un nivel de protección más completo y una operación más consistente en territorios de difícil acceso o con dificultades de orden público.

Impulso al desarrollo regional

Con el fin de entregar la misma calidad de seguridad en todos los departamentos, Avizor ha adaptado su tecnología y capacitado a su personal humano para trabajar en zonas de difícil acceso o con condiciones más complejas de seguridad.

Sulma Rico Morales, gerente general de Avizor. | Foto: Avizor - API

La empresa entiende que cada entorno exige un modelo distinto, por lo cual ajustan sus protocolos, perfiles, propuesta tecnológica, supervisión y frecuencia de visitas según el riesgo, la naturaleza del cliente y el territorio.

“Operar en territorios tan distintos como Puerto Carreño, San José del Guaviare, Chocó, Meta o Norte de Santander implica retos de movilidad, clima, orden público y logística”, explicó Rico, quien subrayó que su “reto principal es asegurar continuidad operativa, reacción oportuna y bienestar del personal en contextos complejos. Operar a nivel nacional implica entender cada territorio y servir con el mismo nivel de excelencia en todos”.

La experiencia incluye la vigilancia de entidades como Medicina Legal, la Fiscalía y el Sena. | Foto: Avizor - API @SantiagoMolinaFotografia

Su criterio de expansión territorial se basa en estudios de demanda, análisis de riesgo, viabilidad logística y revisión de las condiciones sociales y económicas de cada región.

Antes de iniciar operaciones en un nuevo territorio realizan estudios de mercado, mapeo de riesgos y evaluación de clientes potenciales. Para la empresa, su objetivo es aportar al desarrollo regional mediante soluciones de protección ajustadas a las características locales.

Avizor tiene más de 28 años de historia ofreciendo servicios de seguridad de la más alta calidad. | Foto: Avizor - API @SantiagoMolinaFotografia

Durante estos 28 años, Avizor ha trabajado en la protección de entidades como Medicina Legal, la Fiscalía General de la Nación y el Sena.