¿Todo listo para las elecciones del 8 de marzo? El registrador nacional invita a confiar en las instituciones

El próximo 8 de marzo será una fecha crucial para la democracia colombiana. El país elegirá a los representantes que ocuparán las 286 curules disponibles para el Senado y la Cámara de Representantes. Ese mismo día, las consultas interpartidistas definirán los candidatos presidenciales que competirán en la primera vuelta prevista para el 31 de mayo.

Sin embargo, el ambiente previo a la jornada electoral ha estado marcado por la controversia. En los últimos días, el presidente Gustavo Petro ha expresado inquietudes sobre las garantías del sistema electoral, planteando dudas alrededor de la confiabilidad del software de escrutinio y de los procesos de transmisión y consolidación de datos. El mandatario advirtió posibles vulnerabilidades en materia de seguridad informática y ha insistido en la necesidad de reforzar los mecanismos de verificación y control.

Sus declaraciones encendieron el debate público, que no solo está relacionado con la transparencia de los comicios, sino con la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Se trata de una discusión sensible en un momento en el que el país se prepara para tomar decisiones políticas que podrían cambiar el rumbo para los próximos cuatro años.

Frente a los cuestionamientos del presidente, la Registraduría ha defendido la solidez técnica del proceso. Hernán Penagos, registrador nacional, aseguró que la entidad adelanta un trabajo riguroso para explicar cada etapa del sistema electoral y destacó la implementación de auditorías internacionales al software de escrutinio.

“Queremos resaltar el compromiso con procesos electorales modernos, auditables y sometidos a estándares internacionales, que permitan entregar informes técnicos a disposición de la ciudadanía y de los organismos de control”, afirmó Penagos durante la presentación de la tarjeta electoral que se utilizará el próximo domingo.

Por su parte, el procurador general, Gregorio Eljach, respaldó la labor del organismo electoral al asegurar que, hasta el momento, luego de un seguimiento estricto y continuo al proceso, no se ha encontrado evidencia concluyente que permita afirmar la existencia de irregularidades.

A pocos días de la cita en las urnas, las dudas planteadas desde la Casa de Nariño y las respuestas institucionales han configurado una nueva tormenta política. ¿Qué tan fundadas son estas preocupaciones? ¿Existen riesgos reales que puedan comprometer la transparencia de los resultados?

Estas y otras preguntas formarán parte de El Debate, un espacio periodístico dirigido por el director de SEMANA, Yesid Lancheros, en el que participará como invitado el registrador Hernán Penagos. No se pierda la transmisión el 5 de marzo a las 12:00 del mediodía en semana.com y todas sus plataformas digitales.