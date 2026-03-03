Elecciones

¿Todo listo para las elecciones del 8 de marzo? El registrador nacional invita a confiar en las instituciones

El jueves 5 de marzo, Hernán Penagos llega a El Debate, el programa periodístico de SEMANA, dirigido por su director, Yesid Lancheros, para hablar de las garantías que blindarán el proceso electoral.

Redacción Semana
3 de marzo de 2026, 3:42 p. m.
Yesid Lancheros, director de SEMANA, y Hernán Penagos, registrador nacional. Foto: Semana

El próximo 8 de marzo será una fecha crucial para la democracia colombiana. El país elegirá a los representantes que ocuparán las 286 curules disponibles para el Senado y la Cámara de Representantes. Ese mismo día, las consultas interpartidistas definirán los candidatos presidenciales que competirán en la primera vuelta prevista para el 31 de mayo.

Sin embargo, el ambiente previo a la jornada electoral ha estado marcado por la controversia. En los últimos días, el presidente Gustavo Petro ha expresado inquietudes sobre las garantías del sistema electoral, planteando dudas alrededor de la confiabilidad del software de escrutinio y de los procesos de transmisión y consolidación de datos. El mandatario advirtió posibles vulnerabilidades en materia de seguridad informática y ha insistido en la necesidad de reforzar los mecanismos de verificación y control.

Sus declaraciones encendieron el debate público, que no solo está relacionado con la transparencia de los comicios, sino con la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Se trata de una discusión sensible en un momento en el que el país se prepara para tomar decisiones políticas que podrían cambiar el rumbo para los próximos cuatro años.

Frente a los cuestionamientos del presidente, la Registraduría ha defendido la solidez técnica del proceso. Hernán Penagos, registrador nacional, aseguró que la entidad adelanta un trabajo riguroso para explicar cada etapa del sistema electoral y destacó la implementación de auditorías internacionales al software de escrutinio.

