Un canticuento para promover la seguridad digital infantil

Esta iniciativa conecta vocación y propósito. La lidera Andrea García Beltrán, una mujer especializada en ciberseguridad que decidió crear un canticuento para enseñar a niños y niñas sobre los riesgos del mundo digital de una manera alegre y entretenida.

Las ganancias están destinadas a financiar a la Fundación Niños del Sol, que trabaja con población infantil portadora de VIH en Envigado, Colombia. “Esas historias me han tocado muy profundamente porque están muy relacionadas con mi propósito de vida de crear impacto y que todo lo que yo haga realmente aporte valor”, afirma García Beltrán.