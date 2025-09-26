Suscribirse

Un canticuento para promover la seguridad digital infantil

Andrea García Beltrán es una experta en ciberseguridad que creó un audiolibro para enseñar los riesgos del mundo digital. Las ganancias obtenidas ayudarán a población infantil con VIH en Envigado, Colombia.

Redacción Semana
26 de septiembre de 2025, 4:25 p. m.
“Es un proyecto de niños para niños que espero que pueda ser no solo para el día de hoy, sino también para su futuro desarrollo profesional”, dice García Beltrán. | Foto: Semana

Esta iniciativa conecta vocación y propósito. La lidera Andrea García Beltrán, una mujer especializada en ciberseguridad que decidió crear un canticuento para enseñar a niños y niñas sobre los riesgos del mundo digital de una manera alegre y entretenida.

Las ganancias están destinadas a financiar a la Fundación Niños del Sol, que trabaja con población infantil portadora de VIH en Envigado, Colombia. “Esas historias me han tocado muy profundamente porque están muy relacionadas con mi propósito de vida de crear impacto y que todo lo que yo haga realmente aporte valor”, afirma García Beltrán.

El resultado es un trabajo colaborativo en el que han participado miembros de la familia de García Beltrán en la composición y en la producción técnica, así como otras personas que han apoyado con la difusión. “Es un proyecto de niños para niños que espero que pueda ser no solo para el día de hoy, sino también para su futuro desarrollo profesional”, concluye.

