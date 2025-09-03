A medida que aumenta la presencia de animales de compañía en las familias colombianas, incrementa la necesidad de iniciativas para promover su bienestar sin afectar la convivencia y la salud pública. Esta es la lógica detrás de Kahu, un proyecto liderado por la empresaria Janeth Martínez en Chía, Cundinamarca.

Kahu es un espacio de 6.000 metros cuadrados que ofrece servicios de guardería y entrenamiento para mascotas, así como refugio para animales rescatados en busca de adopción. Desde allí también se fomenta la tenencia responsable de mascotas, la prevención de enfermedades zoonóticas y el acceso a servicios como esterilización y desparasitación en comunidades vulnerables.