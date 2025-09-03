Suscribirse

Un refugio para promover una mejor relación con las mascotas

Un espacio de 6.000 metros cuadrados en Chía, Cundinamarca, es la base de un proyecto que busca aumentar la responsabilidad de la sociedad con respecto a la tenencia de animales de compañía.

Redacción Semana
3 de septiembre de 2025, 3:49 p. m.
Kahu busca aumentar la responsabilidad de la sociedad con respecto al bienestar animal. | Foto: Semana

A medida que aumenta la presencia de animales de compañía en las familias colombianas, incrementa la necesidad de iniciativas para promover su bienestar sin afectar la convivencia y la salud pública. Esta es la lógica detrás de Kahu, un proyecto liderado por la empresaria Janeth Martínez en Chía, Cundinamarca.

Kahu es un espacio de 6.000 metros cuadrados que ofrece servicios de guardería y entrenamiento para mascotas, así como refugio para animales rescatados en busca de adopción. Desde allí también se fomenta la tenencia responsable de mascotas, la prevención de enfermedades zoonóticas y el acceso a servicios como esterilización y desparasitación en comunidades vulnerables.

Actualmente, Kahu acompaña a 100 familias y articula esfuerzos con alcaldías y empresas privadas para ampliar su impacto a través de charlas, talleres y certificaciones. Todo con el fin de mejorar la manera como las personas se relacionan con estos seres que se han convertido en parte de las familias colombianas.

Bienestar animalliderazgoempresariasMejor ColombiaCírculo de Mujeres

