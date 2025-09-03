Suscribirse

Una aplicación para medir el impacto ecológico de las subastas industriales

Subastas y Comercio desarrolló una app que calcula el CO₂ y la cantidad de agua evitadas con estas transacciones de maquinaria y equipos usados. Una forma distinta de hablar de sostenibilidad.

Redacción Semana
3 de septiembre de 2025, 5:08 p. m.
Huella Subasta Lover es un proyecto que mide el impacto ambiental y social de las subastas industriales. | Foto: Semana

Desde hace 25 años, Subastas y Comercio lidera el mercado de las subastas industriales para darle una segunda vida a maquinaria y equipo en desuso. Además del impacto económico, estas transacciones tienen grandes beneficios ambientales relacionados con evitar el consumo de agua y la emisión de gases contaminantes que implicaría la fabricación de estos elementos.

Para medir concretamente ese impacto nació Huella Subastalover, una calculadora ambiental según la cual en los últimos tres años se ha evitado la emisión de casi 350.000 toneladas de CO₂ y el consumo de más de 2,6 millones de m³ de agua. “Cada tres meses nuestros subastadores tienen un certificado de su huella subastalover, y ellos se han animado más porque hemos alineado propósitos”, afirma Martha Gómez, CEO de Subastas y Comercio.

Subastas y ComercioSostenibilidad ambientalliderazgoCírculo de Mujeres

