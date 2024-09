Universidad-Empresa, el modelo educativo que acerca los universitarios al sector productivo

A su papá, Jaro Rosales, no le cabe en el pecho la admiración que siente por su hija. “Mientras ella estudiaba su bachillerato, yo barría en una obra y lavaba en parqueaderos. No eran tiempos fáciles pues ella se iba a veces con una sola comida a estudiar y, aún así, seguía con la firme convicción de que algún día quería ser profesional. Mi hija lo logró, estudiando de noche y trabajando de día”, recordó emocionado.

Modelo Universidad-Empresa

“El director de mi carrera me dijo que estaba la vacante, me postulé y poco a poco he ido avanzando. Por mi desempeño, pude viajar a la sede de la empresa en México, una experiencia que me permitió no solo conocer otro país sino continuar fortaleciendo mis conocimientos en el campo en el que me estoy formando”, aseguró.