Migrantes que buscan regresar a Venezuela reciben atención en la frontera

El regreso a Venezuela de los migrantes se debe al interés de reagruparse con sus familias y huir de la crisis generada por cuenta del coronavirus en el continente, que los ha dejado en una situación vulnerable.

José Orlando Montoya, un venezolano de 20 años que salió hace tres de su país y se instaló en Tacna, Chile, desde donde intentó ayudar a su familia, cuenta que trabajó como barbero y mesero hasta que la pandemia del coronavirus lo obligó a tomar el camino de regreso, fueron 22 días de viaje en bus, camión y caminando. "Voy a Táchira, donde vive mi madre. Llevo cuatro días esperando para entrar a Venezuela y las autoridades no me lo permiten. Para comer he tenido que hacer trueque con las pocas pertenencias que me quedan".

Colombia está haciendo enormes esfuerzos para mitigar la propagación el coronavirus, por eso se está realizando un trabajo articulado con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Instituto Departamental de Salud, para que "venezolanos, colombianos, colombo-venezolanos y viajeros cumplan de con los protocolos de salud", indicó Víctor Bautista.

El Instituto Departamental de Salud está realizando la labor cerco epidemiológico a través de un seguimiento de toma de temperatura y registro poblacional, por grupo de edad y sexo. Brinda atención preferencial a mujeres gestantes y menores de edad.