Antioquia: donde más tarjetones no marcados hubo hace cuatro años

7.936 personas de las que votaron para la segunda vuelta presidencial hace cuatro años en Antioquia, no marcaron los tarjetones que depositaron en las urnas. Fue el departamento en el que más lo hicieron, según los datos de la Misión de Observación Electoral (MOE). El segundo departamento en el que más lo hicieron fue Valle del Cauca, con 3.074 votos no marcados. Más atrás estuvieron Nariño (2.282), Cauca (2.180) y Bogotá (2.173). Con ese acto (el de no marcar sus votos), muchos electores protestan frente a la elección, pero al mismo tiempo ejercen su derecho.