Matemáticas para la vida, y sin calculadora

Trabajando con mujeres líderes y ejecutivas, he aprendido que, en el fondo, todas queremos lo mismo: vivir con más plenitud y menos carga. Parece que eso debería ser simple, ¿no? Pero la vida no trae manuales, y a veces nos olvidamos de que muchas respuestas están en mirar las cosas desde otro ángulo. Hace poco aprendí de una de mis mentoras una fórmula: la de la felicidad, y me puse a pensar en otras posibles fórmulas matemáticas para la vida. Suena extraño, lo sé. ¿Fórmulas? ¿Para vivir? Pero espera, no son ecuaciones como las de la escuela. Son maneras de ver la vida que, por alguna razón, funcionan. Y hoy quiero compartirlas contigo.