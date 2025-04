Calidad y pertinencia: dos pendientes de la educación en Colombia

En Colombia es bien sabido que los resultados en educación no han sido los esperados, a pesar de grandes esfuerzos que han impulsado mejoras. Continuamos por debajo del promedio mundial al compararnos en las pruebas Pisa (Program for International Student Assessment), impulsadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo económico (OCDE), que mide el desarrollo de los países en diversas perspectivas, entre ellas la educación.

¿Pero qué es lo que ha andado tan mal por tantos años y no se ha podido mejorar? ¿Por qué se dan esas diferencias tan marcadas en los resultados de los colegios públicos y privados del país? ¿Por qué hay algunos colegios en Colombia que sí logran resultados que compiten con los mejores colegios del mundo?

¿Conocen ejemplos de educadores que aun teniendo pocos recursos impulsan la vida de sus estudiantes? ¿Han visto jóvenes que tienen un maestro que los alienta y los lleva a la cima a pesar de la adversidad? Como estos, hay muchos ejemplos de inspiración, pero no podemos esperar a que la excepción sea la que nos saque del sitio en el que estamos. Una calidad educativa baja es una bola de nieve que debemos parar.

1. Preparación y formación de los maestros

Mucho se habla de impulsar las carreras STEM, de tecnologías digitales combinadas con la ciencia para las oportunidades laborales del mundo. ¿Pero de qué sirven si no tenemos maestros con vocación y una preparación pertinente?

2. Infraestructura física y tecnológica que ofrezca ambientes de aprendizajes propicios y que traigan oportunidades

Un punto que resta oportunidad es ver cómo cada candidato a la alcaldía, gobernación o presidencia cree que construyendo colegios traerá soluciones a la educación. Si ya tenemos tantas instituciones educativas con tan mala infraestructura, ¿por qué no mejorarlas? ¿Por qué no dejar huella en el mejoramiento de espacios educativos y profundizar en la experiencia de aprendizaje que se lleve a cabo en el colegio, de tal manera que impactemos en la calidad? No es necesaria la foto del colegio nuevo con el nombre que quedará para la historia del ego, debería ser la huella de transformación de vidas lo que importe en la impronta de los gobernantes.