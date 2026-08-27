Diana Lorena Gómez: “Las mujeres promovemos formas de trabajo más colaborativas e inclusivas”

En una de las entidades con mayor presencia en el territorio nacional, el Banco Agrario, ella impulsa procesos de contratación, infraestructura y seguridad bancaria que se traducen en más oportunidades financieras para el campo. “Lidero un equipo que está detrás de escena, pero que es clave para que nuestros productos y servicios lleguen a las regiones más apartadas del país”.

Nacida en Manizales, es administradora de empresas con énfasis en Economía Solidaria y tiene tres especializaciones, una de ellas en Gestión de Proyectos de Desarrollo. Cuenta con una maestría en Responsabilidad Social Empresarial y Contabilidad, y está cursando un MBA en la University of Massachusetts. Su paso por entidades como Aguas de Manizales, la Empresa de Acueducto de Bogotá, Andesco y Gensa, le ha permitido liderar iniciativas orientadas al fortalecimiento institucional y la modernización de procesos, así como contribuir al crecimiento del tejido social y productivo de las regiones.

En 2015, fue precandidata a la Gobernación de Caldas y en 2022, candidata al Senado. Triatleta y oficial de la Reserva de la Policía Nacional, con grado de capitán, entiende el liderazgo como una combinación de disciplina, servicio y trabajo en equipo. Está convencida de que el desarrollo exige instituciones sólidas, una gestión eficiente y una mayor participación de las mujeres en los espacios de decisión. “Nosotras aportamos nuevas perspectivas y promovemos formas de trabajo más colaborativas e inclusivas”.