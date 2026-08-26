Escuchar antes que reparar: así fue como Lady Poveda lideró una de las apuestas sociales más premiadas de Fixit Group

“Nunca dejen de tocar puertas”, es la reflexión que les da a sus colaboradores en Fixit Group, compañía que brinda servicios de hogar, viales, legales y veterinarios, entre otros. Ingeniera Industrial de la Universidad Militar, con maestría en Dirección de Proyectos de la Universidad de Barcelona y estudios en Coaching y Liderazgo Ejecutivo, auditó procesos en una compañía de asistencia, coordinó más de 50.000 servicios de asistencia vial y unas 7.000 atenciones médicas mensuales durante la pandemia. Ese camino la llevó a Fixit, que en ese entonces tenía 12 colaboradores y que, en cinco años, ayudó a consolidar en todo el país con 95 empleados y 5.000 aliados.

Cuenta que notaron cómo muchos adultos mayores seguían el mismo patrón cuando pedían asistencia: al llegar a sus casas, no había nada qué reparar. “Solo buscaban compañía”, afirma. Así nació Palabras pendientes, una cabina en la que abuelos y nietos o padres e hijos se encuentran para decirse aquello que durante años quedó sin expresar. El proyecto les valió los premios a la Mejor Iniciativa para un Envejecimiento Saludable y Mejor Iniciativa de Ciudadanía y Conexión Social, en el Festival SilverEco 2025, celebrado en Cannes, Francia.

Ese enfoque también llevó a Fixit a obtener el Premio Portafolio 2025, en la categoría Servicio al Cliente. Hoy, Poveda lidera la expansión de la empresa a Guatemala y Estados Unidos, entendiendo que cada país exige escuchar primero sus necesidades antes de ofrecer soluciones.