Luz Stella Espitia: “Entendí que sin diversidad, no hay innovación”

Desde 2017 lidera en Colombia la multinacional de consultoría y servicios de tecnología de la información DXC Technology. Bajo su gestión, la compañía ha crecido a doble dígito año tras año, consolidándose como uno de los actores más sólidos del sector TI en la región. Hoy cerca de 700 familias dependen de algún miembro de su equipo, muchas de ellas ubicadas en distintas regiones del país.

Eligió Ingeniería de Sistemas cuando pocas mujeres lo hacían: “Me causó curiosidad y se volvió un reto”. Lideró equipos en IBM, Accenture y Hewlett Packard antes de asumir la gerencia general de DXC. “Entendí que sin diversidad no hay innovación”. Su apuesta constante por contratar talento femenino y de diferentes departamentos hizo posible que, en 2022, Cionet Iberoamérica –comunidad que reúne a ejecutivos del sector– la incluyera entre las cien mujeres líderes de la industria. Un año después, DXC Technology la reconoció como la mejor Country Leader de América y, en 2026, la multinacional de recursos humanos Manpowergroup la seleccionó como una de las 40 mujeres líderes de TI en el país.

“El liderazgo se construye de adentro hacia afuera, liderando con el ejemplo y actuando con coherencia”; en esa misma ruta, se ha formado como coach ontológica, con la filosofía de que “las habilidades blandas hoy son las más difíciles de reemplazar”.