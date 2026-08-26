Martha Lucía Maldonado busca que las grandes ideas del management estén al alcance de los empresarios colombianos

Estudió Comunicación Social y Periodismo porque soñaba con ser reportera de guerra, pero la vida la encaminó hacia el mundo corporativo. Su paso por compañías como Avianca, McCann y la Cámara de Comercio de Bogotá la llevó a trabajar en comunicaciones, publicidad y asuntos comerciales. Esas experiencias, cuenta, cambiaron su destino. Así llegó a Wobi Colombia, una multinacional que promueve contenidos de alta gerencia para acercarlos a los empresarios y ayudarlos a gestionar mejor sus compañías.

Primero fue gerente Comercial (2015) y desde hace ocho años, Managing Director. Wobi es reconocida en el país por su World Business Forum, un congreso que reúne a cerca de 1.300 asistentes en Bogotá y que este octubre llega a su undécima edición. “Es una iniciativa que quiere convertirse en un puente entre las mentes más brillantes y disruptivas del management global y el tejido empresarial colombiano. Vivimos en un mundo de cambio constante e incertidumbre, por lo que el conocimiento no puede ser estático ni puramente teórico”, explica.

Como líder de Wobi busca que las ideas que moldean los negocios en el mundo estén al alcance de los líderes locales, que se humanice la alta gerencia y que inspirar sea sinónimo de trascender. “El verdadero éxito de mi rol consiste en que una idea expuesta en nuestro escenario se traduzca en una cultura organizacional más sana, en un modelo de negocio sostenible o en un directivo con el coraje de asumir riesgos para transformar su entorno”.