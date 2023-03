Para comenzar, Vicky Dávila le aclaró a la audiencia del Gran Foro Mujeres Colombianas, Mujeres que Inspiran, que no era feminista, aunque desde niña supo que haber nacido mujer representaba un desafío mayor y se propuso que trabajaría por hacer que la sociedad la tratara igual que a los hombres.

“Me gusta saber que lo que me gano es porque me lo merezco y no porque soy mujer; porque tengo el talento, porque trabajo, porque soy igual a un hombre que quizá quisiera, de repente, también una posición”, aseguró la directora general de Semana.

Para Dávila es indudable que las mujeres tienen una manera distinta de ver la vida. En todo este proceso de búsqueda de conquistas, que cada mujer vive a su manera, la directora general de Semana considera fundamental la educación, pues en su caso, si no hubiera tenido acceso a una formación de calidad probablemente no tendría la trayectoria y el reconocimiento de los que goza hoy.

“Para quienes tienen hijas, hay que enseñarles a las mujeres que nosotras no nacemos para criar hijos únicamente, para hacer comida”, advirtió Dávila. Y cerró su intervención con un llamado poderoso: “Nosotras podemos ser un motor de cambio”. Así dio inició al Gran Foro Mujeres Colombianas, Mujeres que Inspiran, que compartimos a continuación:

