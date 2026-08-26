Vannessa Bautista: veinte años anticipando el riesgo reputacional en sectores públicos y privados

“La reputación es confianza y la confianza es coherencia”, afirma la bogotana, que durante casi dos décadas ha convertido la lectura anticipada del riesgo en su principal herramienta. Quienes la conocen destacan su capacidad para identificar escenarios improbables antes de que ocurran, una habilidad puesta al servicio de empresas, gremios y entidades públicas en momentos de complejidad. La disciplina ha sido su hoja de ruta. Durante 20 años practicó ballet y, a los 14, obtuvo una beca para formarse profesionalmente en Francia, experiencia que le dejó independencia, rigor y un abordaje casi quirúrgico del tiempo. Administradora de Negocios Internacionales, con maestrías en Inglaterra y Suiza enfocadas en negociación, política pública y geopolítica, pasó por la Embajada de Colombia en Suiza y más adelante llegó al Ministerio de Relaciones Exteriores, donde participó en la atención a los nacionales expulsados masivamente de Venezuela, en 2015. Fue una de las creadoras de la Asociación Colombiana de Minería. Desde entonces, ha trabajado en el sector minero-energético materializando megaproyectos y construyendo confianza con los grupos de interés. “He contribuido a la construcción de política pública orientada a garantizar servicios de energía de calidad para América Latina”. Ha desarrollado, así mismo, estudios sobre transición energética para el Foro Económico Mundial en la región, y liderado estrategias de asuntos públicos, reputación y manejo de crisis.