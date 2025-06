Tu experiencia es poder: liderazgo que toca el alma

Mucho se habla hoy de ‘ser auténtico’, pero no siempre se comprende la profundidad de lo que eso implica. A lo largo de mi vida y de mi práctica profesional, he aprendido que solo podemos dar desde lo que realmente somos, no desde lo que aparentamos o idealizamos.

Ser coherente y auténtico no es un acto de marketing emocional ni una estrategia para agradar. Es un camino de autoconocimiento que nos invita a reconocernos con nuestras luces y sombras, y a honrar la experiencia que nos ha moldeado. Porque la experiencia no son los títulos ni los cargos: es aquello que ha pasado por nuestro cuerpo y por nuestra alma, dejando una huella. Es memoria emocional y sabiduría encarnada.

En mi caso, esa experiencia comenzó muy temprano. Perdí a mi madre siendo apenas una niña. Me crié con mi padre y mi hermano, dos hombres adultos, y como adolescente asumí que no podía ser motivo de preocupación para ellos. Me volví fuerte, resolutiva, y aprendí —sin saberlo— a no pedir ayuda. Ese ‘ser fuerte’ que tanto se aplaude venía, en mi caso, del miedo. Miedo al fracaso, al rechazo, a no ser suficiente.